"El mundo se enfrenta a dos crisis urgentes: la covid-19 y el cambio climático"

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió este jueves a los gobiernos que incorporen "importantes" medidas climáticas en todos los aspectos relacionados con la recuperación de la pandemia mundial. Durante una reunión ministerial virtual, convocada por el gobierno de Japón sobre la recuperación sostenible de la pandemia de coronavirus, Guterres señaló que "el mundo se enfrenta a dos crisis urgentes: la pandemia de covid-19 y el cambio climático".



"Abordemos ambas y dejemos a las generaciones futuras la esperanza de que este momento sea un verdadero punto de inflexión para la gente y el planeta", dijo Guterres en un encuentro en el que participaron funcionarios de varios países y representantes de grupos de jóvenes, organizaciones de la sociedad civil, empresas y gobiernos locales.



La ONU informó que en paralelo al evento, se lanzó un sitio web que recoge las políticas y medidas sobre clima y medio ambiente en materia de recuperación de la pandemia de covid-19; la página contribuirá a impulsar la COP26, la conferencia de las Naciones Unidas en la que se evalúan los progresos realizados para hacer frente al cambio climático, que se celebrará en 2021.



Durante el encuentro, Guterres enumeró medidas climáticas con miras a una recuperación sostenible: invertir en empleos ecológicos; no rescatar a las industrias contaminantes; acabar con los subsidios a los combustibles fósiles; tener en cuenta el riesgo climático en todas las medidas financieras y normativas; trabajar juntos y no dejar a nadie atrás.



Guterres destacó que los gobiernos y las empresas se acercan cada vez más a estas posturas cuando comprenden que la energía limpia genera más empleos, un aire más limpio, mejor salud y un crecimiento económico más fuerte.



"Los principales inversores del mundo --incluyendo a algunos de Japón-- están abandonando los combustibles fósiles porque las energías renovables son más baratas y eficientes; ellos comprenden que no tiene sentido económico quemar dinero en plantas de carbón que pronto se convertirán en activos varados", dijo.