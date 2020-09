Bianco: "Las salidas a estas crisis siempre vinieron de la mano del Estado"

"La teoría keynesiana es muy clara: cuando no hay incentivos para la inversión privada, tiene que aparecer el Estado a través de planes de obra pública, instrumentos de fomento y política industrial para poner en marcha la rueda de la economía", resume Carlos Bianco, jefe de gabinete de Axel Kicillof, acerca del plan de reactivación anunciado este lunes.

En una entrevista exclusiva con PáginaI12, el conductor del Clio en el que el gobernador recorrió la provincia durante la campaña electoral, dio una perspectiva acerca de los objetivos integrales del plan de reactivación como definición política, informó algunas de sus paticularidades y dio su impresión acerca de la incipiente recuperación económica de la industria.

- ¿Cuál es el objetivo de Provincia en Marcha?

- Es un plan de reactivación en un momento muy particular y que sigue muchos lineamientos que indican los manuales heterodoxos de la economía. Salvando las distancias históricas y particulares es una coyuntura comparable a las grandes crisis del capitalismo donde hay una recesión económica brutal en todo el mundo. Más allá del accionar del gobierno y la teorización de estas situaciones, cuyo principal referente fue Keynes, las salidas a estas crisis vinieron siempre de la mano de una fuerte participación estatal, no para soslayar el rol de la actividad privada, sino para fomentarla. Este plan viene a dar certeza de que en los meses venideros habrá un impulso fuerte a la demanda agregada fomentada por instrumentos provinciales, y también a través de la construcción y obra pública como factores fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la población en todas las provincias.

- ¿A través de qué instrumentos están fomentando la demanda agregada?

- Principalmente utilizamos dos herramientas con las que cuenta la provincia para hacerlo. Por un lado, el congelamiento de las tarifas de electricidad, gas y energía que liberó más de 100.000 millones de pesos a los potenciales consumidores bonaerenses. Esta medida, más alla de la gestión específica del congelamiento de tarifas en un contexto tan sensible y viniendo de un aumento brutal de estos últimos cuatro años, significa masa de consumo. Por otro lado, el aplazamiento, las bonificaciones y las modificaciones a las alícuotas impositivas en la Provincia de Buenos Aires (PBA) da como resultado más de 20.000 millones de pesos que se ponen en circulación como demandas de las familias en diferentes productos.

- ¿Cómo se financiará el Plan?

- Cada uno de los programas ya tiene su financiamiento comprometido, plazos de ejecución, objetivos y metas. Muchos están financiados por organismos internacionales de tipo banca de desarrollo, que son créditos muy convenientes porque son a largo plazo y a tasas de interés en dólares muy bajas. Otra parte, son comprmisos conveniados con el gobierno nacional. Finalmente contamos con una parte importante a través de financiamiento propio.

- En el evento por el Día de la Industria, algunos integrantes de las entidades empresarias, si bien elogiaron el diálogo directo con el gobierno, también pidieron “debatir una reforma impositiva, una reforma laboral, reducción de costos financieros, entre otros”. ¿Cuál es la respuesta el goberno provincial?



- Nosotros tenemos muy clara la orientación política del gobierno de la PBA y no creemos que, como ha sucedido en otros países, la baja de cargas patronales o impositivas generalizadas genere una reactivación. Fundamentalmente, lo contrario; lo que termina sucediendo es que se desfinancia el Estado y la reactivación nunca comienza. El problema no son las cargas impositivas, sino que los empresarios no tienen demanda por la situación de crisis en la que ya se encontraba la PBA, ahora multiplicada por la pandemia. Yo me animo a decir que todas las industrias de la PBA están habilitadas. La producción hoy no tiene un problema vinculado a su prohibición de funcionar. Permanentemente estamos en contacto con las cámaras empresarias pero, a diferencia de lo que ocurrió con el macrismo, no esperamos que ellas traigan sus planes, sino que los armamos desde una óptica de un modelo de desarrollo industrial y con valor agregado a lo largo y a lo ancho de la provincia.

- Hay una línea específicamente destinada a los sectores Turismo y Cultura. ¿Cómo pueden reactivar a este sector?



- Efectivamente, son de los sectores de servicios que se han visto más afectados por la pandemia, porque implican aglomeración de personas en espacios cerrados y son los lugares más peligrosos en materia de contagios. Desde la temporada pasada trabajamos con el programa RECREO, que relanzaremos esta temporada. También dimos financimiento y subsidios a los efectores culturales y turísticos de la provincia. La idea es seguir así hasta fin de año y durante toda la temporada estival. Además, estamos trabajando en la articulación de la temporada de verano y las compras de equipamiento necesarias para el Operativo Sol del Ministerio de Seguridad. Ante las múltiples consultas que nos han hecho acerca de si va a haber o no temporada, la respuesta es que estamos trabajando para tener la mejor temporada posible, pero no sabemos la forma que va a tomar, porque sería hacer futurología a este nivel de contagios. Con la reciente aparición de contagios en los distritos del interior, que son los principales distritos turísticos de la provincia, la preocupación es adicional.

- ¿ De qué se tratan los créditos para inversión productiva a mediano plazo que anunció el Bapro?



- La idea es dar certezas y empujar a las empresas que están dudando a que avancen con la idea de invertir y ampliar su capacidad productiva. Son créditos para la inversión más que para la producción, con un período de repago de hasta 5 años, a una tasa fija del 35 por ciento a pymes y un poco más alta para las grandes empresas.

- Ya se está hablando de una leve recuperación de la actividad económica, ¿usted adhiere también a esta frase que se viene repitiendo de que “lo peor de la crisis ya paso”?



-La recuperación económica se da por definición porque, al abrir actividades productivas que estaban cerradas, está claro que la actividad va a ir en aumento. En algunos sectores, más allá de ciertas restricciones que existen en la circulación, ya estamos llegando a los niveles de actividad del año pasado. Eso indica que hay una recuperación en los niveles de actividad, y este plan es para fortalecerla y salir de la crisis lo mas rápido posible.