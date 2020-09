Los 10 episodios de la novela Messi-Barcelona

La novela de Messi y el Barcelona tuvo diez capítulos; el primero, el pasado martes 25 de agosto, cuando el rosarino envió un burofax al club haciendo oficial sus intenciones de marcharse; y el último, este viernes, cuando el goleador anunció que se queda en el equipo de toda su vida para cumplir el año que le resta de contrato. Aquí, un repaso episodio por episodio de este melodrama que rompió récords de audiencia.

I) Martes 25 de agosto

Estalla el caso con la noticia del burofax mandado por Messi al club y ese mismo día el mundo del fútbol convulsiona. El documento hace hincapié en la cláusula en el contrato del jugador que le permite rescindir al final de la temporada, una que se alargó debido al parate por la pandemia. Las reacciones no se hacen esperar, el ex presidente del Barcelona Joan Laporta y el precandidato Víctor Font, entre otros, piden la dimisión de Josep Maria Bartomeu y su junta directiva.

II) Miércoles 26

A primera hora de la mañana, Jordi Farré, otro precandidato, presenta una moción para la salida de la cúpula dirigencial liderada por Bartomeu. El deseo de marcharse de Messi es uno de los motivos principales para llevar a cabo la acción. Mientras tanto, el rosarino y su entorno guardan silencio en público y el Barcelona explica que el jugador sigue teniendo contrato vigente, ya que la temporada finalizó el 10 de junio, y que cuenta con él para el inicio de la pretemporada.

III) Jueves 27

Varios medios de comunicación afirman que Bartomeu está dispuesto a dimitir si Messi explica públicamente que él es el problema para que siga en el club. El silencio del rosarino se extiende y la oferta del dirigente no pasa de las 24 horas.

IV) Viernes 28

Al interés inicial de incorporar a Messi por parte del Manchester City de su mentor Josep Guardiola y su amigo Sergio Agüero, se le suma el del París Saint-Germain de su también amigo Neymar y hasta el de la Juventus, de su archirrival Cristiano Ronaldo. Mientras, Jorge Messi, se prepara para viajar a Barcelona.

V) Sábado 29

Messi informa al Barcelona de que no se presentará a las pruebas PCR del día siguiente, previas al inicio de los entrenamientos con el flamante DT, Ronald Koeman. Mientras, Bartomeu empieza a cobrarse venganza: despide al bufete de abogados que trabajaba con el club y asesoró a Messi con su burofax.

VI) Domingo 30

El jugador cumple su palabra y desde entonces no ha aparecido por la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Las autoridades de LaLiga de España emiten un comunicado para advertir de que no efectuarán el trámite de visado de baja federativa al jugador si no se paga previamente "el importe de la cláusula de rescisión", marcada en 700 millones de euros, porque consideran que el contrato del jugador con el Barcelona sigue vigente. Las acusaciones contra LaLiga no se hacen esperar, señalando que protege sus intereses al no dejar emigrar al futbolista.

El comunicado de LaLiga del 30 de agosto.

VII) Lunes 1 de septiembre

Arranca la era Koeman en el Barcelona sin su máxima figura y con numerosas ausencias debido a las convocatorias de las selecciones europeas. A su vez, Guardiola regresa a Manchester tras sus vacaciones en la ciudad catalana, donde se estima que se reunió con Messi.

VIII) Miércoles 2

Jorge Messi, el padre y representante del jugador, llega a Barcelona con el propósito de reunirse con Bartomeu para encontrar una solución acordada al conflicto. Pero el presidente, según el jugador explicó en la entrevista, solo les ofrece dos opciones para salir del Barcelona: que un club pague su cláusula de rescisión o ir a juicio.

IX) Jueves 3

Lo que era casi seguro -una salida- empieza a perder fuerza. En consecuencia, la impensada posibilidad de que Messi se quede contra su voluntad en el club por lo que le resta de contrato, se torna verosímil.

X) Viernes 4

La jornada comienza con un cruce discursivo entre las autoridades de LaLiga española y Jorge Messi, que intercambian comunicados sobre el contrato del jugador. La patronal se muestra inamovible en la interpretación del mismo, que considera que la cláusula de salida ya venció, mientras que la familia del argentino la considera errónea. Más tarde, Messi explica en una entrevista grabada que continuará en el Barcelona para evitar llevar a juicio al club "de su vida", a la vez que no pierde la oportunidad de dejar mal parado a Bartomeu. Y así, colorín colorado, la novela de Messi ha terminado. O al menos su primera temporada.