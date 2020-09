La máquina de amar poetas III

I.

Cuando pensamos en un lector, indefectiblemente caemos en el estereotipo del lector de novelas, género que garantiza un frondoso contacto con las palabras y mantiene cautivo al lector por mucho tiempo en torno a personajes, sucesos, datos, causas, consecuencias, informes, reflexiones, moralizaciones. Pero saquemos a la luz lo que está en las sombras: “No cualquier acto de lenguaje es el evento del ser”, nos ha advertido Martin Heidegger.

Poema para estrenar una camisa blanca

La trajo Pierre de Haití

sin más preámbulo que regalarme una camisa

Me asomé a la patria

en la mitad de un mes, es decir en la canina,

y fui por un desayuno nada estatal

con mi camisa blanca

Pasan tres marineros hablando solos

—de esos que llegan al puerto de Santiago de Cuba

besan y se van—

Ahí voy yo con mi camisa blanca

con la patria por delante

y todo arde

se cocina

a fuego lento

las viandas de los noticieros

La trajo Pierre de Haití

y todos me elogian

cuando tengo un azul que flota a mis espaldas.

Reynaldo García Blanco fue presidente de la Casa de la Cultura de Santiago de Cuba hasta 2016, tal vez aún continúe en su cargo con la misma pasión y generosidad que le he conocido. En 2017 ganó el premio Casa de las Américas y la poesía celebró allende la isla. Uno lee un poema de Rey y está en contacto con toda su poesía. Así percibe el mundo, así al padre, así a la perra Laika que salvaron los extraterrestres, así la bergamota, así a la habanera tristísima, así el siglo que pasó y el que viene. Así, nos acerca al evento del ser.

II.

Un poema, no es un pedazo de un libro. No es un pequeño texto que nos obliga a seguir leyendo otros, como ocurre con el mecanismo adquirido por el lector de novelas. Un poema no es un capítulo inconcluso que se resuelve en el capítulo siguiente. Un poema es solo y único. Nos exige entregarnos por entero a él. Un poema es un mundo, un cosmos que no requiere de otros mundos para construir sentido. A veces, ni siquiera necesita un título.

Desde una ventana

miro como se despliegan los umbrales y los vértices

el corazón merodea al igual que mis ojos

el corazón no deja de mirar

se supone que la edad de los vientos es solo eso

viento

aunque la sensación

no se ve ni se toca

viene una tarde

una noche

un invierno

y así la ciudad se libera de cosas y de objetos

viene un poema como ave rapaz

se lleva el instinto y lo devuelve

vienen avanzan

pasos voces palabras fuegos heridas

la ciudad y su decir de viento

Silvia Mathieu dice que “Todo es posible cuando existe un canto”, en su libro Alabanza del pájaro, de la editorial Subez de San Nicolás. Silvia colinda con el pájaro y con el viento. El viento y el pájaro colindan con Silvia. Para experimentar el pájaro y el viento, hay que ser en la pequeña brisa, en el vuelo breve, hay que transitar lo inexpresado tratando de no aplastarlo con el discurso y alzándolo con el lenguaje en su gesto más sutil.

III.

Leer poesía siempre es una caída en espiral, porque su índole metafórica amplía las posibilidades del lenguaje hasta dejar los significados y las representaciones convencionales en el más puro estado de intemperie recursiva. Pero el lector de poesía, precisamente, disfruta del vértigo de caer. No piensa cuál será el lugar del impacto, el destino final. A veces tiene una vaga idea, pero simplemente cae, cae, cae como un fruto maduro y cósmico.

Mi ciruelo

El ciruelo se quedó dormido.

Recuerdo sus frutas:

se hinchaban como planetas

y hacían dulce mi boca

de enero.

Un verano despertó tarde,

pocas ciruelas lo habitaron.

Después murió,

sin rencores.

Desde su esqueleto

una ninfa del viento

dibuja sus brazos en el aire.

Mariana Vacs es de Rosario, es de poesía en los bares, es de los puños de la paloma, es de ciclos de poesías y libros publicados, de recitales y silencios, es de sonrisa amplia y generosa, es de abrazos y de brindis. Ella se detiene ante el lenguaje y las cosas, ante los eventos del mundo con toda su humanidad a cuestas, y a través de sus versos comprendemos aquello que Heidegger llama el pensar poético y el pensar lúcido para alcanzar el desocultamiento.

[email protected]