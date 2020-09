Ginés trajó el aval de Nación

Acompañado por funcionarios de su cartera, el ministro Ginés González García llegó ayer a Rosario para evaluar la situación epidemiológica en la provincia junto al gobernador Omar Perotti, el intendente Pablo Javkin, la ministra de Salud, Sonia Martorano, y el secretario de Salud, Leonardo Caruana. El funcionario nacional anunció que para ampliar la capacidad operativa al máximo de las terapias intensivas realizarán un convenio con el gobierno provincial para proveer en comodato al sector privado respiradores, monitores y equipamiento. "Además, y de ser necesario, a los que no tengan cobertura de obra social o de prepaga le vamos a pagar los servicios desde la Nación. Toda la red pública y privada de la provincia de Santa Fe va a estar disponible para todos los santafesinos", afirmó el ministro. "Hay una evolución clara en las últimas semanas de la pandemia que empieza a tener tensión y queremos estar preparados para trabajarlo como lo veníamos haciendo hasta ahora", agregó.

Tal como se había anunciado el pasado jueves, el ministro González García vino ayer a la ciudad, en una jornada particular donde el gobernador Perotti, preocupado por el salto en la curva de contagios, la ocupación de camas críticas y el agotamiento del personal de salud, decidió luego de consultar con los intendentes y los expertos que lo asesoran nuevas restricciones para las localidades y conglomerados con brotes importantes (ver nota central). El ministro evitó referirse a las medidas, pero su presencia en Rosario se leyó como un aval y apoyo del gobierno nacional a las disposiciones adoptadas para tratar de aplanar la curva de contagios.

Del encuentro participaron además el ministro de Trabajo, Roberto Sukerman, la ministra de Medio Ambiente, Erika Gonnet, y la directora de Epidemiología provincial, Carolina Cudós, entre otros funcionarios. "Estuvimos viendo cómo mejorar el funcionamiento y la estructura", señaló González García. En ese sentido, y teniendo en cuenta que la ocupación de camas críticas en la provincia es delicada, el ministro señaló que, por pedido del gobernador, se realizó un convenio que proveerá en comodato equipamiento para ampliar la atención, que podrá ser entregado en comodato a la salud privada para que esté disponible para todos los ciudadanos de la provincia, tengan o no obra social.



De todos modos, el titular de la cartera de Salud nacional fue categórico al señalar que "cualquiera sea la ampliación que se haga, si nosotros no paramos o no disminuimos el nivel de los contagios, que tiene que ver con el nivel de circulación de la gente, claramente llega un momento que cualquier sistema termina no pudiendo cumplir con sus objetivo, y eso es lo que no queremos". Finalmente, el ministro remarcó que "la única receta corta que tenemos es la vacuna, hasta eso, tenemos la obligación de cuidarnos. Todos nosotros tenemos que tener una responsabilidad y cuidarnos".