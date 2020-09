Cafiero: "En cuatro años Macri y Vidal no pusieron ni un ladrillo"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, consideró que las tomas de tierras son un tema relacionado "al derecho de propiedad" pero también "social" y cuestionó al gobierno anterior porque "no hizo nada desde lo habitacional". Así, "se profundizó un tema que viene históricamente". Además, pidió al gobierno porteño que haga cumplir los protocolos en bares y restaurantes, luego de que se vieran aglomeraciones en las veredas, y destacó el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires anunciado ayer.

Las tomas de tierras

Hay que "actuar con la ley para los vivos y los que delinquen y con el Estado para quienes necesiten respuestas habitacionales", opinó en relación a la problemática de la toma de tierras.



"Es un tema relacionado al derecho de propiedad pero también es un tema social y se resuelve con la ley y con el Estado: hay que tener mirada integral y no creer en simplificaciones, porque es complejo", evaluó el funcionario.



El ministro coordinador sostuvo sobre el tema que "no funciona pensar una sola solución" y criticó al Gobierno anterior, "que no hizo nada desde lo habitacional y entonces se profundizó un problema que viene históricamente".



"Esto se resuelve con viviendas sociales y lotes con servicios porque nadie se va de donde esté, por más precario que sea, a un lugar mucho más precario: hay una cuestión estructural y el Estado debe generar las políticas públicas, lo que no sucedió en los últimos cuatro años", agregó.



En ese sentido, señaló que el expresidente Mauricio Macri "había anunciado que iba a hacer viviendas y nada de eso pasó, otra promesa incumplida, y lo mismo la exgobernadora María Eugenia Vidal" y consideró "muy pobres" a las políticas públicas de la anterior administración en esa materia.



"Es un tema estructural pero Macri y Vidal tienen responsabilidad porque en cuatro años no hicieron nada; hay gobiernos que se ocupan de ese problema con programas y hay gobiernos que no pusieron un ladrillo, lo que hizo que todo se deteriore", criticó.



Por último, mencionó que la toma de tierras "en la provincia de Buenos Aires vienen del año pasado, la de Villa Mascardi lleva tres años y terminó con un muerto, que es lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal".



"Si simplificamos vamos a tener más Rafael Nahuel", concluyó, en referencia al joven que murió durante un operativo de Prefectura en un intento de desalojo de una toma, en noviembre de 2017.

Aglomeraciones en veredas de bares y restaurantes porteños

Cafiero pidió hoy al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que "haga cumplir los protocolos con los que se comprometió" en relación a las aperturas que se fueron dando en el distrito porteño y consideró que "hay imágenes que muestran" que esos procedimientos "no se cumplen".



"Necesitamos que la Ciudad cumpla con los protocolos a los que se comprometió. Hay imágenes que muestran que los protocolos no se cumplen", dijo el funcionario esta mañana, en referencia a las aglomeraciones de personas que se registraron anoche en las veredas de varios bares y restaurantes de la Ciudad, actividad que fue permitida desde esta semana.



En ese marco, Cafiero dijo a Radio Mitre que cumplir los protocolos "es fundamental para que la propagación del virus no continúe ascendiendo, que es lo que sucedió esta semana con récord de casos, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires".



Sobre la posibilidad de volver a un aislamiento más estricto ante la suba de casos, el jefe de Gabinete sostuvo: "Vamos a volver para atrás si se pone en riesgo la salud de los argentinos y si la situación lo amerita". "Si tenemos que pagar costos políticos y tomar decisiones que no agradan a nadie, lo vamos a hacer en pos de salvar vidas", concluyó el funcionario nacional.

Programa de Fortalecimiento de Seguridad

Por otro lado, el jefe de Gabinete destacó hoy que el Programa de Fortalecimiento de Seguridad para la provincia de Buenos Aires, anunciado ayer por el presidente Alberto Fernández, busca que las fuerzas de seguridad puedan "actuar de forma más rápida, más ágil, con mayor información y mayor cuidado hacia los efectivos".



"El programa hace eje en los recursos relacionados a la tecnología aplicada, mayor cantidad de cámaras y elementos para que las fuerzas de seguridad puedan actuar de forma más rápida, más ágil, con mayor información y más cuidado hacia los efectivos", dijo el funcionario.



En ese marco, Cafiero destacó que la construcción y mejoramiento de nuevas unidades carcelarias busca "descomprimir las comisarías y trasladar a los detenidos que se encuentran allí".



El Programa de Fortalecimiento de la Seguridad presentado ayer implica una inversión total del Gobierno nacional de 37.700 millones de pesos, de los cuales 10.000 millones de pesos serán transferidos a la provincia de Buenos Aires para la adquisición de equipamiento.

“Vamos a duplicar las fuerzas federales en la provincia. Serán 3957 nuevos efectivos en la provincia de Buenos Aires, junto a la adquisición de 2200 nuevos móviles policiales y nuevas cámaras de seguridad”, destacó Cafiero.



Subrayó que "esta fue una iniciativa evaluada en un trabajo horizontal". "Hemos decidido invertir 20 mil millones de pesos y vamos a hacer 12 nuevas unidades carcelarias en la provincia de Buenos Aires, lo que descomprimirá la situación de las comisarías", anticipó.

Explicó además que esto “se complementa con 4 mil paradas seguras, con botón antipánico con conexión a centro de monitoreo, más la convocatoria del gobernador para 10 mil nuevos policías en la provincia de Buenos Aires”. Y puntualizó que se trata de un plan “en el que trabajan los estados nacional, provincial y municipal”.