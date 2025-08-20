En su editorial, el periodista y conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, cargó contra la gestión de Javier Milei y Luis Caputo y aseguró que no sólo le da la espalda al pueblo y ajuste en los sectores más vulnerables, sino que ahora ni siquiera su plan de robo y fuga está yendo por un sendero próspero: “Y para completar la escena, volvió a aparecer el déficit fiscal. En julio el gobierno tuvo déficit financiero y el saldo quedó en rojo. ¿Los motivos?, sencillos. Se trata de los intereses de la deuda”, dijo.



El editorial de Víctor Hugo Morales

Parece irreal la imagen de las personas que a medianoche cantaban no al veto bajo la lluvia que caía con una crueldad lenta, como haciendo sufrir más, ahí frente al Congreso. Desafió a un gobierno que, para evitar déficit, tal como le ordena el FMI, le quita el pan de la boca a las personas con discapacidad.

Y para completar la escena, volvió a aparecer el déficit fiscal. En julio el gobierno tuvo déficit financiero y el saldo quedó en rojo. ¿Los motivos? Sencillos: se trata de los intereses de la deuda.

Quiere decir que el sacrificio al que someten a los vulnerables completa su maldad con el fracaso del plan. ¿Qué plan? El plan de eliminar al Estado en lo que le sirve al pueblo y hacerlo eficaz en la utilidad de juntarles ganancias y permitir que se las lleven al toque, así como cuando un jugador de rugby corre hacia la línea final en solitario.

La excepción al campo, los cien millones de dólares por año ofrecidos a Galperin, los intereses de la deuda. De eso se trata. Y otras ventajas que le dan a los más ricos. No los desvalidos, no los jubilados, ninguno de los estafados del régimen.

En paralelo, Axel Kicillof aumentó cien por ciento los programas para las personas con discapacidad. Una decisión política que somete la economía a la necesidad de los postergados en el capitalismo que vive y colea como un pez, pero que puede tener un rostro un poco más humano y no esa cara de perro malo del gobierno nacional.

Lo de Caputo no tiene nombre, pero admitamos que todo es una mentira. Cuando el actor Francella repite las palabras de Adorni contra el INCAA aparece la noticia de la LPO señalando que el gobierno de la ciudad le dio a los realizadores 150 millones de pesos.

Caramba, ¿no es que se bancaban solitos los campeones de las películas exitosas? Y si hacen éxitos, ¿para qué piden plata, que tienen asegurada, dado que cualquiera sabe cuando está haciendo una película si la verán cien o mil?

Todo es una mentira. El Homo manguero, el déficit de Caputo, Caputo mismo, los diarios que celebran los superávit. El fondo que manotea todo lo que encuentra a su paso. Menos el hambre, la indignación, el dolor de los desamparados, y la vigilia de anoche. La escena de una película que, en clave de sainete, nos duele en el alma.