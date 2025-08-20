Desde que se anunció el regreso de Oasis son pocas las declaraciones públicas que dieron los hermanos Gallagher. Alguna frase sobre fútbol, alguna desmentida como consecuencia de alguna fake news y muchas frases que directamente salieron en el escenario, durante los shows en vivo.

En este contexto, fue noticia la última entrevista que Noel brindó a la cadena "Talk Sport", una radio deportiva de Reino Unido.

La relación con Liam

Uno de los puntos que más se resalta de los 10 minutos de charla fueron las palabras que tuvo acerca del desempeño que su hermano está alcanzando en los recitales.

"Liam la está rompiendo y estoy orgulloso de él", fue la manera de sintetizar el nivel que logró cada noche. Recuperó la voz, mantiene un ida y vuelta entretenido con el público y hace demostraciones de cariño, y de alabanza, con su hermano. Un Liam casi desconocido, totalmente enfocado en que su banda vuelva a dominar el mundo.

"Me había olvidado lo divertido que es", agregó Noel. "Cuando todo esté dicho y hecho, nos sentaremos y reflexionaremos. Pero es genial volver a tocar con Liam".

Noel también reconoce que los días previos a los primeros conciertos no había tomado dimensión de lo que estaban viviendo: "Subestimé por completo en dónde me había metido, mis piernas se convirtieron en gelatina en la segunda canción". Era notable la emoción y la alegría que Noel mostraba en esas noches de Cardiff.

Argentina, mejor público del mundo

Al ser consultado por el lugar en el que mas espera tocar, Noel no lo dudó: "El estadio de River, en Buenos Aires".

No es la primera vez que en una entrevista internacional Noel destaca lo mucho que disfruta tocar en Argentina. Vino como plomo de Inspiral Carpets, vino con Oasis y también visitó nuestro país varias veces en su carrera en solitario. Alguna vez contó: "El Luna Park es espectacular".

Para resumir su admiración por el público argentino, afirmó: "Todos estamos esperando los shows en Buenos Aires, es un lugar especial para nosotros". Al momento de hablar de la posible extensión de la gira en 2026, Noel gambeteó: "Ahora hablemos de fútbol".

El posible telonero

En otra entrevista también se reflotó la chance de que Richard Aschcroft sea el artista soporte en la etapa de Sudamérica.

En el programa de radio "Chris Evans Breakfast Show", el exlíder de The Verve señaló que "muchos de mis seguidores son de Sudamérica".

Según explicó, hay posibilidades de que se ponga "la camiseta de Maradona en la cancha de River". Richard Aschcroft es declarado fanático de Boca y tiene motivaciones extras para tocar nuevamente en Argentina. En uno de los shows en Manchester, además, le dedicó una canción al Diez.

Lo certero es que Oasis verá a su público favorito el 15 y 16 de noviembre, con entradas agotadas. Y en las próximas semanas habrá novedades sobre el sueño que desea cumplir Richard Aschcroft.