Maxi López le metió dos goles a la Roma con su nuevo equipo

Los delanteros Rodrigo Palacio, Nicolás González, Diego Perotti y Maximiliano López convirtieron este sábado en diversos partidos amistosos de Bologna, Stuttgart, Roma y Sambenedettese, respectivamente.

Palacio, de 38 años, ex Huracán de Tres Arroyos, Banfield y Boca, y mundialista en Alemania 2006 y Brasil 2014 con la Selección Nacional, anotó en la victoria 2-0 frente a FeralpiSalo, de la Serie C de Italia. El bahiense milita en el fútbol italiano desde 2009, cuando se incorporó a Genoa. En 2012 pasó a Inter y, cinco años más tarde, llegó a Bologna. En la Serie A, lleva marcados 88 goles en 321 partidos.

En tanto, González, de 22 años, iniciado en Argentinos Juniors y que llegó a Alemania en la temporada 2018-2019, marcó de penal en el triunfo 4-2 ante Estrasburgo de Francia. El mediocampista ofensivo, de quien se rumoreó que estaba en los planes del Leeds de United de Marcelo Bielsa para la próxima temporada, lleva 17 goles en 62 partidos en Stuttgart.

Perotti, de 32 años, ex Deportivo Morón y Boca, festejó en el 4-2 de los romanos ante Sambenedettese, de la Serie C, el nuevo equipo de Maxi López, quien hizo un doblete gracias a dos penales. El ex River, de 36 años, venía de jugar en el Crotone de la Serie B tras regresar a Europa luego de una estadía de dos años en Vasco da Gama de Brasil, pero tras un flojo semestre (un gol en 14 partidos) fichó por el equipo de la tercera división italiana.



Por su parte, Perotti, llegó a Roma en 2016 y, con un semestre a préstamo en Genoa, lleva jugados 138 partidos y anotados 32 goles en el equipo de la capital italiana.