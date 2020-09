Capitalismo, política y desigualdad

“Yo no voto porque soy ciudadano estadounidense pero en el 2015 quería que ganara Mauricio (Macri)”, afirma Suar, con la misma naturalidad con la que analiza cualquier tema. El actor, productor y director artístico de El Trece no esquivó hablar sobre la política argentina y la realidad actual cuando se hizo la entrevista en marzo pasado.

-¿Cómo ves al gobierno de Alberto Fernández?

-Lo veo bien. Después de cuatro años de Mauricio, al que no le fue bien, no pudo, esa es la verdad, lo único que quiero es que le vaya bien a Alberto Fernández. Porque quiero que le vaya bien a mi país. Incluso, queriendo que le fuera bien a Mauricio, nunca fui fanático. Siento que el artista debe ser crítico. El gran problema que tenemos en Argentina es que la ideología le gana al sentido común, la ideología tiene más fuerza que el sentido común. Es un problemón. Si Macri hizo mal las cosas, hizo mal las cosas. No le fue bien. Y hay que decirlo. Hay cosas de Cristina (Fernández) que no me gustaban y había que decirlo. A Alberto le deseo lo mejor.

-¿Pero más allá del deseo cómo ves los primeros meses?

-Es muy difícil decir porque van recién pocos meses, la situación es compleja y va a seguir siendo compleja. Recién al año de gobierno vamos a tener la medida del gobierno. Espero que no tenga conflictos internos. Que pueda gestionar él. Cuando hay conflicto interno, dos sillones...no sé, esa es mi fantasía ...ojalá no sea. Le deseo lo mejor, que le vaya bien, que pueda sacar a la Argentina, que pueda volver la inversión.

-¿Qué es lo que más te preocupa hoy en día?

-La desigualdad que hay en el mundo. Va a ser muy difícil vivir. No estoy pidiendo políticas como la de (Hugo) Chávez, las “de exprópiese”, esas locuras como Venezuela, pero hay que repensar el mundo. El capitalismo fracasó.

-¿Sí?

-Para mí, sí. No lo digo de careta. A mí me ha ido bien y trabajé. Pero siento que el capitalismo se tiene que pensar de nuevo. No digo la estupidez de que “todos somos iguales”, porque no todos somos iguales, no pienso así, no. El capitalismo tiene que hacer algo con la humanidad. No puede haber gente que tenga tanto, ¿para qué mierda quieren más? y otros nada... Eso no puede pasar. El miedo que tengo para los próximos 20 años es que no se pueda vivir.

-¿En qué sentido?

-La gente en algún momento no va aguantar más. Lo que pasó en Chile es una consecuencia de las malas políticas. La sociedad tiene que ver a quién le da el voto. Vas a un médico y querés que te atienda un médico. No necesitas un médico que sea carismático. Ese es otro problema que tiene la humanidad. Somos muy pelotudos. Nos gusta porque es simpático...Y con Cristina decíamos “tiene buena oratoria...” ¿qué mierda tiene que ver la oratoria con la gestión? Nada. Para hacer política es necesaria la oratoria, por supuesto. Pero para hacer política... Prefiero a alguien que tenga gestión. Prefiero a un tipo al que no lo entiendo cuando habla, al tímido, pero que tenga gestión.