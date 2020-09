Dramática carta de un director 

"Mi nombre es Daniel Alzari, soy el director Médico del Hospital Regional Dr. Gutiérrez de Venado Tuerto (Santa Fe)". Así comienza la carta que publicó ayer y en la que le cuenta a la comunidad que "tenemos un 90% de ocupación de camas en UTI y un 75% en sala de clínica para respiratorios, 100% de ocupación en polivalentes, pacientes internado en la guardia. El recurso humano calificado es escaso, médico terapista tarda 10 y 12 años en formarse, y un enfermero 4 ó 5", recuerda.

"Estamos saturados, cansados, nuestros equipos están dando esta lucha desde hace meses, tuvimos y tenemos personal internado por coronavirus en la institución, estamos llegando al límite. Nos preparamos para estar conteniendo, capacitando, en el frente junto a los médicos y enfermeros, junto a cada trabajador de nuestra institución". Y sigue: "Aún así, para lo que no estamos preparados es para decirles a los nuestros que ya está, que no hay más lugar, que deben atender en el pasillo, o no poder subir un paciente a una cama, no poder ofrecer un respirador. No podremos contener tanta frustración, nuestra capacidad de respuesta está casi agotada, si se mantienen estos números, ese día está cerca".

Alzari afirma: "Queremos llegar a nuestras casas, ver a nuestras familias sin el miedo a contagiarlas, queremos que esto termine, lo necesitamos. Si algo aprendimos en este tiempo es que no podemos solos, necesitamos de la gente, de su compromiso, de su solidaridad, de que comprendan la gravedad de la situación y asuman también responsabilidades: barbijo, distancia social , lavarse las manos seguido, evitar reuniones sociales, cumplir los protocolos. Con eso nos basta, nos ayudan y nos van a dar el respiro suficiente para seguir luchando".

Venado Tuerto y la región sumaron 672 casos acumulados desde que empezó la pandemia, 402 en las últimas dos semanas, el tiempo de duplicación es de 10 días y el porcentaje de hisopados positivos en la última semana llegó 60%, junto a un sistema de salud privada que ya agotó su capacidad de respuesta. "Nos encontramos al borde del colapso", afirmó el director del hospital.