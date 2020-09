El fútbol argentino continúa sin fecha de regreso

La AFA decidió postergar el regreso del fútbol para el mes de octubre, en medio del aumento de casos de contagios y muertes por la pandemia de coronavirus.

Los dirigentes del Comité Ejecutivo de la AFA se reunieron mediante videoconferencia, y decidieron postergar el inicio de los torneos, que en principio estaban previsto para el 25 de septiembre.

Sin embargo, aún no se estableció una fecha para poder retomar la actividad, aunque se manejan los días 11 o 16 de octubre. No obstante, la vuelta del fútbol quedará supeditada a lo que decida el Gobierno, por lo que se estima que en los próximos días volverán a mantener reuniones.

En tanto, se decidió que el torneo de ascenso volverá a disputarse entre el 1° de noviembre y "como máximo" el 31 de enero de 2021. "Desde AFA vamos a acompañar lo que diga el Ministerio de Salud. Si tenemos que esperar 15 días, vamos a esperar y si tenemos que jugar en enero, jugaremos en enero. Tenemos el apoyo de (Futbolistas Argentinos) Agremiados", afirmó el presidente de Lanús, Nicolás Russo.

En declaraciones al programa "La Oral Deportiva", por Radio Rivadavia, Russo indicó que lo "aterra" que en este contexto de pandemia se reinicie la Copa Libertadores. "AFA no tiene autorización del gobierno para amistosos entre clubes. No está permitido jugar ni siquiera jugar titulares contra suplentes", señaló.

Russo indicó que existe "un gran consenso" dentro de la AFA para poder entender la situación actual, y expresó que "si se necesita usar el mes de enero para jugar, lo utilizaremos". El presidente del conjunto "granate" comentó que está "del lado de defender la vida", y evitó pronunciarse sobre el hecho de que en siete de diez países de Sudamérica ya regresó el fútbol.

El dirigente explicó que el coronavirus "es un escenario que evoluciona constantemente", y en ese sentido agregó: "Estamos sorprendidos, pensamos que julio era el peor mes. Entendíamos que septiembre íbamos a estar bien. Agosto fue peor que julio".

Por su parte, el presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, dijo que "es inadmisible que todavía no haya vuelto el fútbol en Argentina, cuando hay 160 países en todo el mundo que lo está haciendo hace tiempo".



"Es inadmisible que no retornemos a jugar en Argentina. Más de 160 países lo están haciendo, pero ahora resulta que acá no se sabe absolutamente nada cuando se volverá. Ya era difícil de aceptar la fecha del 25 de septiembre, para retornar y resulta que ahora tampoco iría. No tiene adjetivos esta situación", remarcó Fassi en diálogo con TyC Sports.



"Los dirigentes de los 24 equipos de primera le dimos la potestad a Marcelo Tinelli para mejorar el fútbol argentino, y nuestra palabra no es tenida en cuenta por el presidente de AFA, Claudio Tapia, porque todo lo resuelven entre unos pocos", reclamó.