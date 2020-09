El tribunal no definió todavía cuando se realizará el nuevo traslado de Báez

Mientras Lázaro Báez continúa esperando en el penal de Ezeiza un nuevo traslado para que se haga efectiva la prisión domiciliaria, la interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), María Laura Garrigós, adelantó que "hará la denuncia correspondiente" contra los vecinos del barrio privado de Pilar que generaron destrozos en el móvil que intentó el lunes cumplir con la disposición del Tribunal Oral Federal 4 que le otorgó este beneficio. No esta definido si Baéz modificará su destino o insistirá con vivir en el country ubicado en Pilar.

"Tenemos muy pocos móviles. De traslado en este ámbito tenemos ocho, ahora siete. El SPF no tiene un presupuesto tan amplio como para disponer el desperdicio de no cobrar el seguro, por eso vamos a hacer la denuncia y, además, porque es lo que corresponde", justificó la funcionaria. Es más, aseguró que "los vecinos del country impidieron que se cumpla con la ley".

"Cuando el móvil llegó no lo dejaron pasar. Fue por otra puerta y tampoco lo dejaron. En el trayecto se pusieron en contacto con el tribunal, que dispuso una nueva audiencia para ver qué hacer y finalmente decidió que Báez pasara la noche en Ezeiza", explicó Garrigós.

La titular del SPF señaló que si bien "a uno puede no gustarle Báez pero si tiene esa casa, y el Tribunal aceptó el arresto allí, hay que cumplirlo. Eso no se pudo, y es lo grave". Por otra parte, dijo que desde el organismo que conduce se respetó la orden de la justicia "en el momento y la forma" indicada y que "el hecho de que "haya ciudadanos que decidan que un Tribunal no puede disponer el lugar de alojamiento de las personas que tiene a su disposición, es un problema" que "excede el marco del SPF".



Garrigós aseguró que Báez es "una persona que está privada de su libertad en una unidad de detención a cargo del SPF, por orden de un juez y un tribunal, el tribunal decide que siga cumpliendo su detención en otro lugar, el SPF recibe la orden de trasladarlo y procede al traslado", detalló la funcionaria.

El lunes por la noche, el TOF 4 le ordenó al SPF que traslade a Báez a su casa ubicada en el country Ayres de Pilar para que allí cumpla el arresto domiciliario que le otorgó la justicia. Los preparativos se pudieron realizar como el que determina que la casa era apta para que Báez estuviera allí alojado y funcionara la tobillera electrónica que debería portar. Sin embargo, cuando llegó el traslado del empresario a la puerta del country, una turba enardecida de supuestos vecinos, mezclados con dirigentes del PRO, impidió el ingreso y provocó destrozos en uno de los móviles.



Es muy probable que el traslado se concrete este miércoles y en un horario que impida la presencia de otra turba. Por su parte, el abogado de Báez, Juan Villanueva confirmó que "el domicilio no se cambiará". El representante legal estuvo reunido con los intregantes del Tribunal para analizar los pasos a seguir y evitar que se repitan los incidentes.

Según dijo el propio Villanueva, los integrantes del tribunal querían "saber qué sucedió" en Pilar, después de que Báez saliera de la cárcel de Ezeiza. El abogado calificó lo sucedido como una "situación desbocada y lamentable", y remarcó: "En el marco de un estado democrático y de derecho, no tendrían que tener lugar (esos incidentes)". "Es peligroso legitimar un discurso de odio; como sociedad es necesario reflexionar en ese sentido", insistió Villanueva, que agregó que "el domicilio no se cambiará".