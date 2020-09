Juan José Esteban será el nuevo ministro de Salud

Tras recibir numerosas críticas por parte de sectores políticos opositores pero también de sus propias filas, acuciada por la situación que está atravesando la provincia desde hace unas semanas por el incremento de casos de covid-19, ayer por la noche el gobernador confirmó lo que había sido un rumor durante todo el día, el alejamiento de la cartera de Salud de Josefina Medrano y la llegada en su reemplazo del gerente general del Hospital del Milagro, Juan José Esteban.

En una teleconferencia anoche, Gustavo Sáenz comenzó pidiendo a los salteños que acompañen la decisión del Ejecutivo de restringir la circulación “en estos próximos siete días”, y recordando que la situación epidemiológica “está complicada”.

Antes de dar el anuncio de cambio de gabinete, repitió varias veces que la provincia se está quedando sin camas “y sin médicos” debido a los contagios, por lo que rogó a la población abstenerse de salir, “para darle un descanso al sistema médico” y poder recuperar lugares “para los que vienen”.

Envió su pésame a los familiares de las personas que murieron a causa de esta enfermedad y puntualmente recordó al periodista Eduardo Chañe, quien se desempeñaba en el área de prensa de la Secretaría de Deportes de la provincia y del que dijo, sufrió el maltrato del sistema privado de salud al no querer atenderlo en sus instalaciones.

Y mencionó al estudiante de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) Alejandro Paz, quien también sufrió la falta de atención sanitaria antes de morir. “Eso me motivo a mí a tomar la decisión de presentar un amparo, a través del fiscal de Estado, para obligar al sector privado de salud a recibir los casos de covid-19” dijo el mandatario.

Fustigó también a las obras sociales por no disponer de ambulancias privadas y saturar al SAMEC, así como por derivar inmediatamente al sistema público para no hacerse cargo de los costos de las clínicas privadas. “Usted viene pagando y hoy las necesita”, dijo el gobernador a la audiencia refiriéndose a su cobertura de salud, “tienen que brindar la atención y no puede ser que deriven al sistema público o al 911 y no atiendan el teléfono”, sentenció.

Luego le habló a quienes lo atacan y critican por la situación, principalmente por las redes sociales, “el ser humano por naturaleza siempre busca culpables, y está bien salteños, si ustedes creen que tengo la culpa de los amontonamientos y de la gente que anda sin barbijos en medio de esta pandemia mundial. Si eso les hace bien, culpenme a mí, pero acompáñenme en las medidas que estamos tomando”.

El anuncio

Sobre el final de su alocución llegó el anuncio esperado. Primero, y sin nombrarla, agradeció “a una compañera a quien yo convoqué, gran trabajadora que me ha acompañado”. Explicó que ya había conversado con Josefina Medrado sobre los ciclos que cumplen los ministros “y hemos tomado la decisión de que dé un paso al costado, pero no quería dejar de resaltar sus condiciones humanas”.

Inmediatamente después anunció que quien ocupará su lugar en la cartera de Salud será Juan José Esteban, “un hombre también comprometido”.

Esteban es actualmente gerente general del Hospital del Milagro y ya había sostenido algunos entredichos con Medrano en cuanto a la situación epidemiológica de la provincia. Ese servicio de salud está a cargo del laboratorio que realiza los análisis para detectar la covid-19.

Mientras el gobernador anunciaba los cambios en su gabinete, la ex ministra publicó en su cuenta de Twitter que abandonaba su función “por pedido” del gobernador.

Medrano estaba en la mira de propios y ajenos casi desde el comienzo de su gestión, cuando en enero se declaró la emergencia socio sanitaria tras la muerte de niños por desnutrición en el norte salteño. Pero todo estalló los últimos días ante el colapso del sistema público, la renuncia se dio en medios de las denuncias de legisladores por la falta de respuestas desde la cartera que dirigía y el entredicho que sostuvo con el intendente de Orán, Pablo González.

La ahora ex ministra, al asumir su cargo provincial, pidió licencia a su puesto jerárquico que ostentaba en el PAMI durante la gestión de Cambiemos y así lo había confirmado su directora, Verónica Molina, en una nota con Salta/12. Por lo que es posible que vuelva a ocupar sus funciones en ese organismo nacional, al que casualmente hizo referencia Sáenz anoche, pidiendo que amplíe su cobertura.