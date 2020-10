PYMES: las medidas sobre el dólar "fortalecen al mercado interno"

Luego de las últimas disposiciones adoptadas por el Banco Central en torno al dólar, la Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera) aseguró este miércoles que coincide con la postura del gobierno nacional de utilizar las divisas que tiene el país para "cuidar la producción nacional".

"Nos puede beneficiar en que se empiece a mirar más al mercado interno", le afirmó a Página/12 Marcelo Fernández, presidente de la entidad. "En vez de discutir si vamos a poder comprar 200 dólares para ahorro o no, tenemos que pensar cómo generar más industrias pymes y terminar con este problema estructural de una industria que fabrica acá, pero necesita insumos importados", agregó.

De esta forma, Fernández señaló que el sector privado tiene el desafío de encarar un proceso de sustitución de importaciones. "Si queremos terminar con la demanda de dólares para fabricar, tenemos que radicar más industrias, tecnificar lo mejor posible y agregarle valor a los recursos naturales de las provincias y las economías regionales. Argentina exporta por 400 dólares la tonelada y los países desarrollados por 1.600 dólares".



En ese sentido, explicó que “dada la dificultad de conseguir productos externos, nos obliga a mirar más el mercado interno”, y entendió que, en ese contexto, los empresarios tienen “el desafío de tener productos de calidad, entrega rápida, industrializarnos y cuidar el precio, sin aprovecharnos de esta situación”.



Con respecto a la medida que establece lineamientos para que las grandes empresas del sector privado inicien un proceso de renegociación de sus respectivos pasivos externos, el presidente de la entidad remarcó que no los perjudica. "No es un problema para nosotros. Las pequeñas y medianas empresas no tienen este tipo de deuda de un millón de dólares mensuales. Yo me pregunto qué pyme tiene una deuda de ese monto en dólares en el exterior cuando no tenemos ese tipo de créditos", expresó.