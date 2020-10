Angustiada, Ailén relató ayer el aberrante abuso sexual que sufrió en su casa de barrio Tiro Suizo, donde vive con su pareja. "Hoy fui yo, y por suerte acá estoy, la estoy contando y no aparecí, como muchas, muerta. Nos matan, nos violan, nos acosan y nosotras somos las que tenemos que estar encerradas", sollozó la joven de 21 años frente a las cámaras de Canal 3, menos de 24 horas después de lo que padeció a manos de un agresor sexual que hasta filmó el delito con su celular. Desde el Ministerio Público de la Acusación indicaron que el fiscal Ramiro González Raggio ya ordenó medidas para dar con el acusado.

"No quería plata, me buscó a mí", dijo la chica, todavía temblando, en un relato estremecedor. Según contó, el desconocido llegó enmascarado. "Estaba en el comedor esperando que se terminen de cocinar las empanadas. Veo que la puerta se empieza a abrir y pensé que había sido el viento. Entró un enmascarado y me hace señas de que haga silencio, apuntándome. Pegué un grito y mi novio vino del patio. Su hermano estaba en la habitación. Nos empezó a preguntar quién estaba al lado, si estaba el vecino", comenzó el relato. "Tiró la mochila en la mesa, sacó precintos y me los dio para que ate a mi novio y al hermano. Después, él me ató a mí y nos llevó a la habitación. Pensábamos que era un robo, que nos desvalijaban la casa y pensamos 'con el tiempo se va a recuperar'. Nos dejó con los ojos tapados. Iba y venía. En un momento escuché sus pasos, me zamarrea, me para, apunta con el revólver y me lleva al comedor", dijo.

"Pude ver dos bombachas mías en la mesa. Pensé 'éste me secuestra'. Me tiró al sillón y me ató con un pañuelo para manejarme", dijo sobre la previa del ataque sexual; mientras los dos chicos gritaban desde la pieza para decirle que se llevara la plata. "Yo le pedía por favor", sollozó. Incluso, a través de la venda que le tapaba los ojos, Ailén logró ver que el hombre --que tenía dos tatuajes-- estaba filmando todo con su celular. "Agarró la plata, cargó el arma y me apuntó, me dijo que no llame a la Policía porque iban a volver", dijo el novio de la víctima, porque ella no pudo seguir hablando.