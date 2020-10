El Gobierno porteño vuelve a insistir en la apertura de patios y terrazas de locales gastronómicos

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vuelve a la carga por la apertura de patios y terrazas de locales gastronómicos, algo que se encuentra prohibido por el Gobierno Nacional desde principios de septiembre. En el inicio de las conversaciones de cara a una nueva etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio en el AMBA, la administración porteña busca sumar los patios y terrazas a las habilitaciones de mesas en veredas: "El espacio abierto es veinte veces más seguro que el cerrado", argumentó este miércoles en conferencia de prensa Fernán Quirós, titular de la cartera sanitaria de la Ciudad. Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, criticó la apertura de bares y aseguró que “no se condicen con el grado de la pandemia en Argentina".



Este lunes 21 de septiembre iniciará una nueva etapa de aislamiento en el AMBA. Para comenzar a decidir cómo seguirá la cuarentena en la zona del país más afectada por la pandemia de covid-19, este miércoles por la tarde se reunieron en la Quinta de Olivos los jefes de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, de la Ciudad, Felipe Miguel, y de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Allí, el representante de CABA llevó, entre otros, un pedido: que Nación permita la disposición de mesas en patios y terrazas de locales gastronómicos.

El pasado 4 de septiembre, y luego de que en la Ciudad se habilitara el servicio gastronómico al aire libre, el propio Cafiero firmó una resolución que prohibió a los establecimientos usar espacios interiores como jardines, patios, terrazas u otros similares. En el medio, los bares abrieron con mesas en las veredas y se hicieron frecuentes las imágenes de locales que no cumplían con el protocolo que el propio Gobierno porteño había elaborado y que estipulaba un máximo de cuatro personas por mesa con un distanciamiento de un metro y medio entre ellas. En el primer fin de semana de reaperturas la Agencia Gubernamental de Control llevó a cabo doce clausuras en bares de la Ciudad.

Sin embargo, la postura de la administración de Horacio Rodríguez Larreta, según fuentes del propio Gobierno, es que las aperturas de espacios al aire libre se incluyen en el marco de una "decisión sanitaria". En conferencia de prensa, Quirós aseguró este miércoles que "la política de actividades en el espacio público es una política que intenta disminuir el riesgo. Cada vez era más frecuente que las personas se contagiaran al participar de encuentros sociales en lugares cerrados, a los ciudadanos les costaba cumplir la propuesta de quedarse en casa y no cruzar a las familias. Lo que hicimos fue entender el fenómeno social y dar una respuesta, invitarlos a quedarse en sus casas y, si están decididos a realizar un encuentro social, hacerlo en un espacio abierto". En este sentido, Quirós afirmó que el espacio público "es veinte veces más seguro que un lugar cerrado y creemos que eso va a descender la contagiosidad".

Las declaraciones del ministro porteño llegaron en respuesta a las que González García había realizado este martes cuando, en el anuncio de la extensión del bono de cinco mil pesos destinado a trabajadores de la salud, señaló que "el control en los bares no está funcionando, a mi modo de ver. Es algo muy difícil de controlar por la esencia misma de lo que uno va a hacer a un bar".

Además, el titular de la cartera nacional sostuvo que no comparte las “actitudes aperturistas del Gobierno de la Ciudad” ya que “no se condicen con el grado de la pandemia en Argentina". Asimismo, pidió que la Ciudad “sea solidaria” porque cuando era la localidad con mayor cantidad de casos de coronavirus “todo el país hizo cuarentena”. Ahora, las conversaciones entre Nación y Ciudad por la apertura de patios y terrazas en locales gastronómicos se mantendrán hasta último momento, y la decisión final será anunciada en conjunto con el resto de las medidas de extensión de la cuarentena.

Mientras tanto, en la Ciudad continúan habilitándose bares y restaurantes que antes de la pandemia no contaban con mesas en las veredas. Según informaron a este diario desde la Subsecretaria de Bienestar Ciudadano, todos los fines de semana se agrega un "área peatonal transitoria" en cada comuna, donde los comerciantes pueden sacar mesas y sillas. "Queremos solidificar la aperturas de bares en otras zonas, para que no se produzcan aglomeraciones en cinco o seis lugares", indicó en este sentido Quirós. Desde el Gobierno porteño aseguran que de un total cercano a los diez mil locales gastronómicos distribuidos en todo Buenos Aires, más de seis mil no se encuentran abiertos porque no tienen espacio en las veredas para poner las mesas.

Informe: Santiago Brunetto.