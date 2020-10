Trabajadores cortaron el acceso a Austin Powder y reclaman aumento salarial 

Más de 100 operarios de Austin Powder afiliados al Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas de Salta se encuentran de protesta por la recomposición salarial y realizaron un corte en el acceso principal a la planta.

El secretario gremial, Javier Salis, sostuvo a Salta/12 que el Sindicato y sus afiliados acordaron tomar la medida de paro general porque no tuvieron respuesta favorable de la empresa ante la demanda salarial que vienen realizando. "Nosotros estamos parando por un acuerdo salarial acorde a la realidad y algo viable", planteó.



Austin Powder es una empresa petroquímica que producirá nitrato de amonio en El Galpón. El incremento que solicitan los operarios y las operarias se plantea por encima del 24%. "Tuvimos audiencias en la Secretaría de Trabajo, desde mayo se abrieron las paritarias, hubo conciliaciones obligatorias. Desde la empresa solicitaron varias prórrogas pero al no haber acuerdo la Secretaría de Trabajo hizo la liberación de las partes", explicó Salis.

Al no poder negociar, el Sindicato decidió hacer uso del derecho a huelga. "En el Sindicato hay más de 100 trabajadores afiliados de Austin, 30 son mujeres. Están en planta permanente y son operadores (y operadoras)", detalló Salis.

El secretario gremial señaló que el corte que realizan en el principal acceso a la empresa, es pacífico. "Por seguridad mantuvimos la guardia mínima dentro de la planta que se encuentra en período de prueba", manifestó.

Desde la empresa, reconocieron que hubo negociaciones fallidas entre la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQYP) y la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQYPRA). "Ha sido la forma histórica de negociar", afirmaron pero hicieron referencia a que el Sindicato de Trabajadores de Industrias Químicas de Salta "mantuvo una posición rígida que devino en medidas de fuerza que hoy están realizando en la puerta de la planta de Austin Powder".

La empresa planteó que hay un impedimento en el corte para que "los trabajadores de Austin Powder, así como de las empresas contratistas, puedan ingresar a sus puestos de trabajo. Cabe destacar que Austin Powder ha presentado a los representantes de este Sindicato varias propuestas de incremento salarial superadoras a la acordada en otros lugares del país con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre las partes pero no han sido aceptadas por el mismo", aseguraron.

Además comunicó que continúa "promoviendo el diálogo permanente como solución al conflicto, y como siempre, ha garantizado el legítimo derecho de huelga, ejercido en cumplimiento del marco legal, como así también promueve la libertad de ejercer el legítimo derecho a trabajar, para todo el personal que no está encuadrado en este sindicato así como del personal jerárquico que decidió cumplir con sus tareas habituales sin adhesión a la medida de fuerza y esto no se pudo llevar a cabo por el accionar del sindicato que impidió que pudieran hacerlo".

Desde el Sindicato, sin embargo informaron que este miércoles nadie de la empresa se acercó a dialogar y por ello permanecerán con la medida de fuerza.

La petroquímica sostuvo que en este período de pandemia ha cumplido "de manera regular y permanente con las obligaciones salariales, liquidando los salarios mensuales, normales y habituales, incluso conceptos no trabajados, por lo que, una medida de fuerza que impide continuar con el normal funcionamiento representa un perjuicio adicional para Austin Powder, su gente y toda la comunidad de El Galpón".

Sin embargo, no toda la comunidad de El Galpón está de acuerdo con el funcionamiento de esta planta. Desde 2012, pobladores de ese pueblo, de El Tunal y de localidades aledañas conformaron un grupo de resistencia ambientalista autodenominado "Vecinos Autoconvocados de la Cuenca del Río Juramento", que se opuso a la instalación de la empresa y a intentado evitar que funcione.

Los Vecinos Autoconvocados sostienen a las orillas de la ruta 16 y frente a la entrada de la empresa, una carpa conocida como "La Tranquera" donde se reunían en acampes y asambleas. Debido al aislamiento obligatorio por la pandemia de Covid-19 se han visto impedidos de reunirse en grupo. El vecino Julio Modesti, manifestó que la carpa "fue quemada" la semana pasada. "Hablé con una bombera y me dijo que el fuego llegó del Sur hacia al Norte. Eso me da certeza de que la quemaron, no puede ser que se queme (por causas naturales) con una ruta pavimentada y abierta, el camino que está en la entrada de Austin también está pavimentado", sostuvo.

Modesti planteó que con otros vecinos habían limpiado la carpa por miedo a los incendios y aseguró que no había elementos que pudieran haber facilitado la propagación del fuego. "La empresa siempre quiso que levantemos la carpa, incluso llegó a demandarnos por daños y perjuicios cuando cortamos la entrada. Nos pedian la carpa o seguíamos con el juicio, hace más de dos años", manifestó el vecino.

En 2012 "Austin prometió una ambulancia, hospital nuevo y cuerpo de bomberos para El Galpón", contó Modesti y señaló que nada de eso se cumplió. Cuestionó que la empresa lleve 8 años en etapa de prueba.