Una exmodelo acusó a Trump de haber abusado sexualmente de ella

La exmodelo Amy Dorris denunció que fue abusada sexualmente por el presidente estadounidense, Donald Trump, durante el Abierto de Estados Unidos de tenis en 1997.

Dorris contó al diario británico The Guardian que Trump la besó y tocó sin su consentimiento. Las acusaciones fueron desmentidas por los abogados del mandatario al mismo medio de comunicación.



Según Dorris, Trump, que era entonces un promotor inmobiliario con bastante fama en Nueva York, la agredió el 5 de septiembre de 1997 delante de los baños del palco que tenía en el Grand Slam. "Me metió la lengua en la garganta mientras lo rechazaba. Entonces me apretó más, puso sus manos sobre mi trasero, mis pechos, mi espalda, todo", dijo Dorris y añadió que le pidió a Trump que parara y él ignoró su rechazo.



"Estaba atrapada por su abrazo, no podía salir", dijo y recordó que en el momento de los presuntos hechos tuvo "náuseas" y se sintió "ultrajada".



La exmodelo proporcionó pruebas de su visita al torneo de tenis y de su encuentro con Trump, entonces casado con su segunda mujer, Marla Maples. También corroboraron la versión personas de su entorno a las que le contó el encuentro poco después de que tuviese lugar, incluido un psicólogo.



Los abogados del presidente estadounidense indicaron que no hay testigos directos y vincularon la denuncia con las elecciones del 3 de noviembre en el que el mandatario buscará quedarse cuatro años más en la Casa Blanca.



Asimismo, cuestionaron por qué Dorris siguió compartiendo reuniones con Trump y por qué no presentó una denuncia ante las autoridades. La exmodelo alegó que se sintió "abrumada" y que no procesó lo que le había ocurrido hasta después. "Las personas pasan años junto a otras que abusaron de ellas, eso es lo que ocurre cuando te pasa algo traumático, te congelas", afirmó.

Otras denuncias de abuso y acoso contra Trump

El presidente estadounidenses, entre ellas la periodista E. Jean Carroll, que lo acusa de haberla violado a mediados de los años 90. Trump negó todas esas acusaciones y en el caso de E. Jean Carroll intentó desmentir la denuncia alegando que no era "su tipo de mujer".