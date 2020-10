Schwartzman ganó en Roma y avanzó a octavos

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis en la Argentina, se clasificó este jueves para los octavos de final del Masters 1000 de Roma al imponerse sobre el australiano John Millman por 6-4 y 7-6 (1).

Schwartzman, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial de la ATP, empleó dos horas y 19 minutos para doblegar a Millman (43) y jugará su próximo partido el viernes ante el polaco Hubert Hurkacz (31), que sorprendió al derrotar al ruso Andrey Rublev (12) por 7-6 (6), 3-6 y 6-2 en casi dos horas de partido. El argentino, de 28 años, había perdido con Millman la anterior vez que se enfrentaron, en la edición 2016 del abierto de Australia, aunque en esa ocasión sobre superficie rápida y no en polvo de ladrillo como la del Foro Itálico romano.

Schwartzman ganó su tercer partido desde que regresó tras la pandemia, pero todavía no pudo mostrar el rendimiento que tenía antes de la suspensión del circuito: perdió en la segunda ronda en el Masters 1000 de Cincinnati, cayó en su estreno en el US Open y se despidió en el segundo partido del torneo de Kitzbühel. "Hay cosas que no se ven: con Norrie tuve una caída en el quinto set y recién hace días días pude jugar sin dolor en la mano. Me tomé plaquetas enteras de diclofenac. Erraba 20 reveses por partido y era porque no podía mover la mano. Pero yo quería jugar igual", explicó el "Peque" en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

El Masters 1000 de Roma tiene como máximo favorito al serbio Novak Djokovic (1), cuatro veces campeón en el Foro Itálico, aunque la gran atracción es el español Rafael Nadal (2), defensor del título y máximo campeón con nueve trofeos.

Nadal reapareció en el circuito el miércoles luego de más de seis meses de inactividad por la interrupción del tenis a causa de la pandemia de coronavirus y vapuleó a su compatriota Pablo Carreño Busta (18), reciente semifinalista del US Open, por 6-1 y 6-1. El próximo partido del número dos del mundo será el viernes por los octavos de final ante el serbio Dusan Lajovic, que se impuso por 7-6 (3), 4-6 y 6-2 al canadiense Milos Raonic. Djokovic, por su parte, le ganó en la segunda ronda al italiano Salvatore Caruso por 6-3 y 6-2 y jugará el viernes ante su compatriota Filip Krajinovic.

El certamen, que repartirá premios por 3.465.045 euros, tuvo a lo largo de su historia a tres campeones argentinos: Guillermo Vilas (1980), José Luis Clerc (1981) y Alberto Mancini (1989).