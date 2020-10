El aporte solidario de grandes fortunas sin obstáculos para llegar al recinto

El oficialismo avanzará el próximo lunes en la Comisión de Presupuesto de Diputados con el dictamen del proyecto que impone un aporte extraordinario a los grandes patrimonios e intentará sumar el texto al temario de la próxima sesión. La úlitma jornada de debate antes de que la norma sea tratada en el recinto contará con la presencia de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, para explicar cómo se recaudará este nuevo tributo y detallar el manejo administrativo. El Frente de Todos espera el apoyo de los bloques minoritarios de la Cámara baja, mientras que los líderes de Juntos por el Cambio aun buscan encolumnar a sus legisladores en un rechazo absoluto.

El debate del miércoles pasado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda dejó en evidencia los dos polos de la discusión. Juntos por el Cambio buscará correr el foco de la atención e insistirá con que se trata de una medida "ineficiente" que "atenta contra el crecimiento económico, la inversión y el ahorro". A su vez, el bloque que conduce Máximo Kirchner volverá a plantear que el costo de la crisis debe ser mínimamente distribuido y que se cobrará una porción mínima por el patrimonio de las 10 mil personas más ricas de la Argentina.

"No nos sobra nada", indicó un diputado del Frente de Todos a Página/12. Saben que son minoría y que la negociación por los votos será global, en conjunto con los debates que se avecinan: Presupuesto 2021, reforma judicial, deuda de las provincias con la Anses y la nueva fórmula de actualización jubilatoria. El bloque oficialista tiene 117 votos, 12 menos de los que necesita para aprobar estos tratamiento en el recinto. Estas voluntades, confían en el FdT, llegarán del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, principalmente. Según el tema, votarán de forma distinta, pero difícilmente dejen al Gobierno sin estas leyes.

El sector del bloque de la UCR que no rechaza este debate es minoritario dentro de la bancada y no logra que el resto del espacio radical los acompañen. Tienen buen diálogo con el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, y buscarán "mejorar" el proyecto del bloque oficialista. Proponen que sea una alícuota extraordinaria en bienes personales, para "no crear nuevos impuestos"; que la recaudación sea coparticipable; que haya un esfuerzo del sector público en los salarios más altos.

Heller anunció el miércoles pasado que harán algunos cambios. Se aclarará que el aporte es obligatorio "para terminar con la interpretación de algunos de que como es un aporte, podrá ser voluntario”. También habrá “una cláusula para intentar captar a los residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas residentes en el país”. En cuanto a las personas que tengan bienes , en el exterior, la alícuota preveía un aumento del 50%, pero Heller anunció que quedarán exceptuadas de pagar ese diferencial “si aceptan repatriar el 30% de sus tenencias financieras en el exterior”.

Así las cosas, el debate para que las 10 mil personas más ricas aporten un mínimo porcentaje de su patrimonio para paliar esta crisis avanza en la Cámara baja, aunque aun no hay una fecha prevista para tratarlo en el recinto. El Frente de Todos está dispuesto a avanzar con los bloques aliados, sin el macrismo que, nuevamente, se enfila detrás los intereses de los más poderosos.

Informe: Antonio Riccobene