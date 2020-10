El gobierno convocó al Fondo de desarrollo turístico 

Desde la cartera informaron que el objetivo del Fondo es financiar proyectos e iniciativas innovadoras que contribuyan a potenciar al sector turístico y a toda la cadena de valor que genera esta actividad en cada uno de los municipios.

Podrán postularse proyectos destinados a potenciar y desarrollar productos turísticos nuevos o existentes que contribuyan a impulsar su desarrollo y promoción, agreguen valor a la oferta turística actual, revalorizando y conservando el patrimonio natural y cultural, mejorando la calidad de los servicios, ampliando la oferta de actividades turísticas, incrementando la oferta de actividades de esparcimiento y recreativas para el turista y la comunidad local.

El ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, explicó que es el mismo Fondo Ciudadano creado en 2012, pero con una nueva estructura que divide una partida para Cultura y otra para Turismo, que antes integraban la misma cartera.

“La intención es ganar mayor territorialidad, más federalismo, para que la posibilidad del que vive en Iruya, o en Santa Victoria Oeste sean las mismas que las que tiene alguien de Capital”, sostuvo el ministro.

Para ello, se dividió en tres zonas el mapa de Salta, “equiparando en cada una de ellas el porcentaje de la población”, y se entregará la misma cantidad de ayudas a cada zona. A su vez, se quitaron algunos requisitos “como los avales, que eran engorrosos”, y la presentación podrá ser íntegramente online.

El monto concursable será de $100.000 no reembolsable, y se podrán utilizar para la compra de materiales, contrataciones y adquisición de bienes de uso. Podrán inscribirse particulares y personas jurídicas. Los proyectos se podrán presentar hasta el 16 de octubre.

Las líneas de trabajo son: Salta Natural (turismo de naturaleza, observación de aves, áreas protegidas; cicloturismo, senderismo); Auténtica (productos de turismo cultural, turismo rural, turismo religioso, idiomático, campesino y comunitario); Activa (turismo de aventura en sus diferentes modalidades y deportes en contacto con la naturaleza); Gourmet (que promuevan la modernización de emprendimientos gastronómicos, ferias) y Productos de Salud y Bienestar (turismo termal; turismo médico, relajación y belleza).

Con respecto a la cantidad que se presentarán, el ministro detalló que el presupuesto específico es de alrededor de $7 millones, “por lo que podríamos financiar cerca de 70 proyectos, pero ya hemos hablado con el ministro de Economía, porque si ganan 100 nuestra intención es apoyar a todos”.

El Fondo apunta a sectores de pequeños emprendedores turísticos, que mínimamente deberán ser monotributistas sociales, “como alguien que quiere comprar cinco bicicletas y alquilarlas en Cafayate o hacer excursiones a los médanos, o quien quiere arreglar su comedor para vender sus empanadas”.

Peña subrayó que lo presentaron ahora para que los ganadores puedan estar recibiendo los fondos en noviembre y “brindar nuevas ofertas en diciembre cuando arranque la temporada”, momento en que se estima se podrá recibir al menos vuelos de cabotaje de todo el país.

El presidente de la Cámara de Turismo, Carlos Eckhardt, consideró que es una iniciativa de contención para todo el sector productivo del turismo, “que incluye a tantos trabajadores”, y agregó que significa estimular “a aquellas personas que quieren agregarle valor al turismo a través de la cultura”.

Eckhardt subrayó que para tener sustentabilidad “esta actividad necesita previsibilidad”, por lo que cualquier acción con esa característica y que disponga de fondos como esta iniciativa, en un momento de prueba y error ante la crisis que impone la pandemia de coronavirus, es bienvenida por parte del sector.

Explicó que el fondo está pensado para aquellos emprendedores que no están circunscriptos en las Pymes locales, pero que aportan al turismo y generan valor agregado, como guías de zona, turísticos, artesanos, “que no pueden acceder desde su informalidad a los créditos, que no es lo mismo que la ilegalidad, pero que contribuyen, y de esta manera también se los ayuda a entrar al sistema”.

“Para todos los demás rubros está la ley de Emergencia Económica, que tiene otros montos y otros valores y es para la actividad formal y bancarizada”, aclaró el representante de la Cámara de Turismo.

“Ningún apoyo va a ser suficiente en este contexto, pero nada es más gravoso e ingrato que la indiferencia, y cuando nos dicen qué hay y hasta dónde pueden aportar, se genera previsibilidad y se sabe con qué reglas del juego estamos jugando”, concluyó Eckhardt.

El Formulario Único de Postulación 2020 se podrá descargar de www.turismosalta.gov.ar. A su vez, informaron que desde la Dirección de Competitividad y Emprendedurismo de la Secretaría de Turismo de Salta se brindará asesoramiento técnico a través del mail [email protected] o por teléfono al (0387) 4310950 int. 210-212-216.

La reactivación turística

Peña se esperanza en que de a poco, a partir de la vuelta de los calores, se comiencen a permitir algunos vuelos de cabotaje y colectivos de mediana y larga distancia. Para ello, informó que en la última reunión del Consejo Federal de Turismo, junto al titular de la cartera nacional, Matías Lammens, se avanzó para aunar esfuerzos y poder tener una temporada de verano en todo el país.

“Quizá no será una temporada con grandes aglomeraciones y concurrencia masiva, pero con los protocolos adecuados se podría avanzar de a poco”, añadió el ministro, quien recordó que en los momentos en que se posibilitó el turismo no hubo ningún caso de contagios de covid-19 “relacionados con la actividad turística, lo cual habla de la responsabilidad del sector para cumplir con todas las medidas de cuidado”.

Y culminó subrayando que en ese recorrido Salta tiene una experiencia ganada, lo que le da mayor posibilidad de crecimiento en cuanto a otros destinos nacionales.