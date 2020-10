Festival virtual universitario en apoyo a trabajadores culturales

La agrupación Voces, actual conducción del centro de estudiantes de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, realizará hoy el festival virtual Cultura en Movimiento II en apoyo a los trabajadores de la cultura de la provincia. Demandan el pronto tratamiento en el Senado del proyecto de asistencia que ya cuenta con media sanción de Diputados desde hace dos semanas.

La cartelera cumple con la ley de cupo femenino y entre los artistas estará el músico jujeño Bruno Arias. La segunda edición del festival será desde las 18 y se transmitirá en vivo desde el Facebook de la agrupación Voces.

El presidente de Centro Único de Estudiantes de la Facultad de Humanidades (CUE), Juan Pablo Vázquez, contó a Salta/12 que la iniciativa surgió con la necesidad de “tomar una postura” ante la situación de emergencia que atraviesan los trabajadores del arte. Además, afirmó que la acción también se dio porque “hay muchos estudiantes que son trabajadores de la cultura”.

Entre los estudiantes hay quienes se dedican a las artesanías, al arte callejero o a la música. Por esa razón la fuerza estudiantil pidió la intervención del decanato de la Facultad, a cargo de Catalina Buliubasich, para que “sienten una postura en algo que también atraviesa el alumnado”.



“La pandemia pegó fuerte y dejó en consecuencia una serie de problemáticas en todos los sectores, pero en el caso de la cultura la provincia no ha sabido responder”, cuestionó Vázquez, quien estudia ciencias de la comunicación.

Por eso, consideró que debe ser “urgente” el tratamiento y aprobación en el Senado del Régimen Especial de Asistencia Socio Económico para los trabajadores de la cultura y los espacios culturales que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020. Este proyecto se aprobó hace dos semanas en Diputados luego de un mes de modificaciones que eran pedidas por parte oficialismo y que quitó la posibilidad de declarar la emergencia cultural que buscaban los artistas desde el primer momento.

“La ley va a ser un mecanismo para dar una solución provisoria a los artistas dado que no han sido protagonistas de una política real de parte del estado provincial”, expresó el presidente del CUEH. Si bien reconoció que no se trata de un grupo mayoritario, aún así consideró que no se orientaron políticas de asistencia suficientes y con la posibilidad de abarcar a un mayor cantidad los trabajadores.

Además, dijo que la poca llegada también estuvo condicionada por el hecho de que el Ministerio de Cultura haya sido convertido en Secretaría en la gestión de Gustavo Sáenz. “Si antes era poco el presupuesto, con el rango de secretaría todo se redujo más”, subrayó.

La Secretaría de Cultura de Salta, a cargo de Sabrina Sansone, implementó en mayo la convocatoria a un llamado extraordinario para el Fondo Ciudadano en el que entregaron $25 mil a 120 beneficiarios a cambio de una contraprestación. Además, a mitad de agosto dio a conocer a los seleccionados en el Fondo de ayuda cultural que otorgó $5 mil a 369 artistas.

Por otra parte, abrió en mayo el registro provincial de trabajadores de la cultura, que ya tiene más de 4000 inscriptos.

De aprobarse el Régimen de asistencia a los trabajadores, se contará con el “Fondo Especial para la Cultura”, que estará destinado a quienes no hayan percibido políticas sociales de los gobiernos nacional o provincial. Este Fondo será de $8 millones y su instrumentación estará a cargo de la Secretaría de Cultura.

Los artistas también podrán adherir al régimen de “tarifa social” de los servicios públicos de energía eléctrica y agua. Este beneficio estará vigente hasta diciembre de este año y será otorgado a cada artista, o a la persona con la que conviva y sea titular del servicio público en cuestión.

Además, serán exceptuados de los pagos de todos los impuestos provinciales en el mismo plazo que la tarifa social y desde el Ejecutivo se dispondrá de planes de regularización de obligaciones tributarias para quienes mantengan deudas anteriores al estado de emergencia por la pandemia.

Se espera que otro paliativo sean los créditos a tasa cero, de hasta $40 mil con un plazo de gracia de seis meses y a pagarse en 12 cuotas iguales y consecutivas.

Particpación femenina

La segunda edición de Cultura en movimiento refleja una grilla juvenil entre los artistas. Cumpliendo con la ley nacional de cupo femenino en los festivales participarán las músicas Khuyana, Cele Martin, Mathilda, Viento de Oriente y Cochi.

La presentación se completa con Key, Pobla, Miguel Sumbay, Moonkila, del Centro Cultural Pata Pila, José Gil, Rancho Aparte. El cierre estará a cargo de la batucada CheKumpá y el músico jujeño Bruno Arias.

También estará el músico Carlos Vargas, quien impulsó el debate de la emergencia cultural en Salta.

Una característica más se suma al festival y tiene que ver con la celebración del día del estudiante el 21 de septiembre. Vázquez dijo que si bien el festival va en consonancia con el apoyo al proyecto de ley también “es una forma que los chicos puedan celebrar su día a través de la virtualidad”.

“El rol del Centro de Estudiantes es darle contenido político a la militancia que se lleva al frente y eso es lo que queremos hacer”, sostuvo. Cuestionó que en las gestiones anteriores a cargo de Franja Morada esto no haya sucedido.

La nueva conducción en la Facultad de Humanidades se logró después de un consenso e integración de distintas fuerzas entre las que están: Voces, Somos Historia, la Asamblea de Estudiantes Autoconvocadxs de Filosofía y la Corriente Estudiantil Kankunapa. “En nuestra heterogeneidad logramos encontrar consensos y que se tome postura en distintos temas, como ser el apoyo a los artistas ahora”, señaló Vázquez.