Insaurralde está afuera

Cristian Insaurralde no seguirá jugando en Newell’s. Si bien el delantero estaba bajo consideración del técnico Frank Kudelka para la próxima temporada, su desvinculación se aceleró debido a que el club nunca pagó su pase. Los leprosos abonaron 200 mil dólares el año pasado por el ex Tigres de México, al momento de su firma, pero no hicieron frente a los compromisos que asumieron por otros 400 mil dólares. O'Higgins de Chile, dueño de su pase, demandó a los rojinegros en FIFA y ganaron el juicio, solo que en el parque Independencia para demorar el pago de la deuda apelaron el fallo. Pero ahora el escenario es peor, porque Newell’s deberá pagar y además se quedará sin el jugador para el torneo que viene. Frank Kudelka pierde así a un delantero que tenía posibilidades de ocupar el lugar de Luis Leal, vendido por 300 mil dólares. Aunque esta determinación de no gestionar por la continuidad de Insaurralde seguramente obedece a la llegada de Ignacio Scocco, sin dudas el refuerzo más importante que logró el club en el presente receso por la pandemia.