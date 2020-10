Alberto Fernández: "Los dólares los necesitan los que tienen que producir y dar trabajo"

"Estoy muy contento de ver el grado de tecnología de esta fábrica en un momento en el que a la Argentina le cuesta mucho recuperar el nivel de otros tiempos después de cuatro años en los que se incentivó más la importación que la producción. Por eso es tan importante que la Argentina produzca y no importe, porque la importación le quita trabajo a los argentinos. Dejaron un país con la economía diezmada y en una suerte de bimonetarismo. Necesitamos los dólares para hacer todas estas heladeras, para las que se importa el 40 por ciento de los insumos", dijo el presidente Alberto Fernández desde el Cañuelas, donde anunció de una línea de financiamiento productivo para empresas, y un plan para favorecer la compra de electrodomésticos, en el Complejo Industrial Visuar.

"Nos agarró un virus en terapia intensiva y con todo seguimos adelante. Queremos generar más producción y más trabajo. Que no los confundan, que no les hagan bajar los brazos", agregó. Y explicó que la restricción a la compra de dólar ahorro no es una medida que le guste tomar, pero que "nos la exige la coyuntura por el grado de deterioro que tenían las reservas del banco central cuando llegamos".



El Presidente hizo un llamado a no escuchar a los que no ven el futuro. “Comprometámonos a que la Argentina mejore de aquí en más, a pesar de todos los agoreros y todos los que maltratan las ideas de quienes apuestan a producir y dar trabajo”, dijo. Y reafirmó: “Sólo tenemos dos objetivos que cumplir. Generar más producción y generar más trabajo,y esa será nuestra victoria. Es necesario que todos entendamos dónde estamos parados, y que estamos viviendo un tiempo de transición hacia el tiempo de instalación de parques industriales, de trabajo para la gente, y de producción”.









El Presidente estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, de la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; el presidente de Samsung, Ricardo Chang; y el presidente de Visuar, Alejandro Schvartz.



Sobre el rol de los empresarios, el jefe de Estado aseguró: “Estamos muy contentos de que confíen en nuestro país, en nuestros trabajadores y trabajadoras para poder hacer productos de primera calidad, en un momento en que a la Argentina le cuesta mucho recuperar el nivel de vida, de trabajo y de producción que en otros años tuvo”.En ese sentido, explicó que “durante cuatro años, que fueron muy dañinos para la producción nacional, se incentivó más la importación que la producción y fueron puestos de trabajo que desaparecieron”. “Por eso es tan importante que la Argentina produzca y no importe bienes ya hechos en otros lugares porque eso les quita trabajo a los argentinos”, aseguró.

Destacó que durante el Gobierno anterior “se dejó un país con una economía diezmada, casi sin reservas en el Banco Central, y ahí es donde uno se da cuenta de que los argentinos necesitamos los dólares para comprar insumos que nos permitan hacer estos electrodomésticos”. Y explicó: “Tenemos que hacer que cada vez sean menos los insumos que se importan y que cada vez sea más lo que produzcamos localmente”.