Diego Méntrida, triatlonista que a poco de culminar el Triatlón de Santander frenó su carrera para dejar pasar a James Taegle quien se había equivocado en el camino, contó en Enganche el motivo de esa decisión: "Me salió parar y es lo que hice. Al final hablé con él y me dijo que no lo esperaba". Y agregó: "El lado positivo es tener el reconocimiento de tanta gente. Lo volvería a hacer".