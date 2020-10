Perotti: "Lo que viene es muy duro"

Desde Santa Fe

El gobernador Omar Perotti alertó ayer a los santafesinos sobre la velocidad de la pandemia en la provincia. Lo hizo en tono dramático. “Vamos a tener un mes y medio de franca lucha contra el covid”. Lo que resta de setiembre y el mes de octubre serán “muy duros”, dijo el mandatario. “Vamos a tener la batalla más dura”, la llamó. Pero al mismo tiempo alentó la esperanza y el optimismo sobre el resultado. “Vamos a salir adelante”, prometió. “Hasta que podamos tener acceso a la vacuna contra el coronavirus, lo que tenemos que hacer es cuidarnos entre todos, para llegar sanos y salvos la mayor cantidad de santafesinos y santafesinas”, a esa meta.

Perotti habló ayer por dos emisoras –Aire de Santa Fe y Radio Dos– para comunicar sus políticas ante un “momento muy delicado, muy difícil” de la provincia. “Esto no se compara con nada. Es una situación excepcional”, explicó ante la doble crisis: el desplome económico que dejó el gobierno de Mauricio Macri y la pandemia. Y en ese contexto repasó el estado de la caja, la política salarial, anunció que enviará “en los próximos días” a la Legislatura el paquete de leyes de la reforma en seguridad pública y les pidió a los diputados y senadores que aprueben lo antes posible la ley de Conectividad que propuso hace varias semanas.

*Vicentin. “¿Cuál es la situación? Sabemos lo que se informa a través de las instancias judiciales”, dijo Perotti. “Desde la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia pedimos la intervención de la empresa, dijimos que era necesario que el directorio diera un paso al costado para constituir un fideicomiso y buscar la salida. No se entendió de esa manera. El juez siguió adelante con el concurso de acreedores. Lo que queremos desde el primer momento es que Vicentin pueda encaminarse. Ojalá que ahora se conforme un nuevo directorio y encontrar esa salida”.

*Plazo fijo. “¿El gobierno tiene 25.000 millones en plazo fijo?”, le preguntaron “Hay que mirar los números”, respondió el gobernador. “Si uno tiene obligaciones y junta el dinero para cumplirlas, ¿lo deja en una caja de zapatos o lo pone en una caja de ahorro para sumar intereses cuando tenga que pagar? Esto es lo que hay que mirar. Ahorramos y depositamos en plazo fijo por esos 15 o 20 días para que nos rindan lo máximo posible cuando haya que pagar sueldos y a proveedores. Es optimizar los recursos de los santafesinos. Es lo que hace cualquiera en su casa. No es que los guardamos allí y no se los damos a nadie”.

*Caja flaca. “Estamos en un momento muy delicado, muy difícil, que no se compara con nada”, advirtió Perotti. “Es difícil para todos. En una situación excepcional. Alguien nos podría decir: “Si tienen plata para los sueldos, ¿por qué la guardan en plazo fijo y no aceleran las obras? Ahí estaría de acuerdo. ¿Por qué no acelerar las obras en lugar de tener dos o tres meses la plata en plazo fijo? Pero eso no ocurre, hoy sólo podemos ahorrar por unos pocos días”.

*Cláusula gatillo. Actualizar salarios por la inflación en el sector público es un mecanismo para tiempos normales. "Hoy la situación no es normal. Cayeron los ingresos de todos, también los de la provincia. Vivimos un momento diferente y debemos entenderlo. ¿Cómo podemos hacer para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo cuando cae tanto la recaudación? En pandemia, no podemos comparar con lo que pasó el año pasado. Hay que comprender las posibilidades reales de la provincia. No se pueden hacer maravillas”.

*Chicanas. Perotti habló de los aumentos escalonados con sumas fijas en el sector público. “Es una chicana cuando lo llaman bonos. El bono es excepcional, se paga una sola vez. Pero si se abona todos los meses es política salarial, podrá gustar o no, pero es política salarial. Nos gustaría tener más recursos y resolver las cosas de otra manera. Es lo que tenemos. ¿Saben lo duro que es escuchar a algunos sectores que nos dicen: ‘Quiero trabajar. Y les tengo que decir que esa actividad no está habilitada, pero no sólo en Santa Fe, sino en el país”.

*Docentes. ¿Les va a ofrecer aumentos con el mismo esquema que los demás gremios estatales? “La política salarial es para todos los sectores, después cada uno tiene su particularidad”, señaló el mandatario. “Eso es lo que conversamos con todos. Nuestro deseo es lograr un acuerdo con los docentes. Hay una base de negociación dentro de nuestras posibilidades, atendiendo a particularidad de la docencia. Los maestros son claves para hoy y para el futuro. El desafío es recuperar todo este tiempo sin clases presenciales. Y para eso, ojalá podamos aprobar en la Legislatura la Ley de Conectividad”, concluyó.