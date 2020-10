Bertoni apuntó a Cecilio Domínguez por su salida de Independiente

El ex jugador Daniel Bertoni, campeón del mundo con el seleccionado argentino e ídolo en Independiente, apuntó este martes contra el paraguayo Cecilio Domínguez tras su conflictiva salida del club de Avellaneda y sus declaraciones contra la dirigencia.



"Me parecen inapropiadas las declaraciones de Cecilio Domínguez; si no le fue bien, es su responsabilidad", comentó Bertoni en una nota con Télam Radio, para añadir: "Independiente es un grande y hablar así es una falta de respeto".



Bertoni le respondió al ex jugador de América de México, quien en la jornada del lunes reconoció que "cualquier lado es mejor que estar en Independiente", luego de diversas peleas con los directivos por los atrasos en los pagos.



Domínguez, ahora futbolista de Guaraní de Paraguay pero cuyo pase pertenece al Austin de los Estados Unidos, completó 29 partidos en el club de Avellaneda y sólo metió tres goles.



Por otra parte, Bertoni reflexionó sobre el campeonato, que empezaría a fines de octubre, y aseguró: "No me parece interesante el fútbol argentino porque vendió muchos jugadores en el último tiempo, aunque me gustaría que no haya problemas en el desarrollo".