Marcelo Tinelli arregla con El Trece

Es una de las novelas más estridentes de este extraño año televisivo. La tensión entre Marcelo Tinelli y el Grupo Clarín tuvo en 2020 idas y vueltas, afirmaciones altisonantes, respuestas furibundas y suspicacias de todo tipo. Las ideas políticas y los contratiempos artísticos llevaron el vínculo a una situación límite, que parecía marcar el final de la relación que el conductor y productor tenía con El Trece desde 2006. De hecho, el contrato que une a Tinelli con Artear vence el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, Página/12 supo que está todo dado para que Tinelli continúe en la pantalla del Grupo Clarín “al menos por uno o dos años más”. El jueves habrá una reunión importante entre las autoridades de Artear y Federico Facello, gerente general de La Flia, la productora del conductor, para empezar a definir las condiciones del nuevo contrato.



En una temporada artísticamente para el olvido, con escasa producción de ficción y mucha programación en vivo orientada a “pasar la pandemia”, la pantalla chica argentina ya piensa en 2021. Bajo esa idea, Adrián Suar -director artístico de El Trece- quiere retener a su principal figura, entendiendo la necesidad de contar con Showmatch sí o sí en su pantalla. Sobre todo, teniendo en cuenta que la ficción en El Trece se verá fuertemente reducida por una cuestión de costos, más allá de lo que ocurra con Polka, cuya crisis el mismo Suar adelantó a Página/12 que deberá resolver en “noviembre / diciembre”. En un año malo en audiencia para El Trece, la presencia de Showmatch, nave insignia del canal, se vuelve entonces más necesaria que nunca para pensar pelear por el liderazgo.



Desde el lado del conductor, Tinelli ve con buenos ojos seguir en El Trece. Más allá de las declaraciones cruzadas, el conductor y empresario televisivo conserva una gran relación con Suar, y siente que lo sostuvo en momentos en los que desde otros sectores del Grupo Clarín se sintió atacado. Además, Tinelli sabe que en la actualidad no hay otra pantalla capaz de poder contenerlo y de permitirle traccionar la audiencia y los anunciantes que necesita para poner a funcionar Showmatch y sus programas satélites. De hecho, sin su presencia, el Cantando 2020 que produce se ubica siempre entre los 5 programas más visto de la TV abierta. Hay un público que lo espera.

Al parecer, entonces, la relación de conveniencia va a terminar por aplacar las heridas de un vínculo que este año parecía quebrarse. Hay que recordar que luego de que el conductor fuera “atacado” por algunos periodistas del Grupo Clarín, como Jorge Lanata y Alfredo Leuco, por haber decidido ir a Esquel antes de que se dictara la cuarentena y por aquél famoso viaje que denunciaron como “humanitario”, cuando era privado y autorizado, Tinelli había sido muy crítico con su empleador. "Veo un hostigamiento sistemático del diario Clarín que me sorprende, porque es el diario donde trabajo a través de Canal 13. Me han tratado dos veces en dos editoriales de pelotudo, con una falta de respeto absoluta", había afirmado públicamente. “No lo puedo creer y me parece muy injusto. No está bueno seguir mintiéndole a la gente de esa manera. ¿Clarín miente? Sí, y esta vez (el título) lo pongo yo”, agregó el conductor. La novela, como todo buen culebrón, parece que tendrá final feliz.