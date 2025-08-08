YPF permitirá, en las próximas semanas, pagar nafta y gasoil con dólares en sus estaciones de servicio. Adaptará sus sistemas de cobro en débito automático para aceptar el pago en moneda extranjera. El Gobierno improvisa medidas para empujar el uso de los dólares en poder de la clase media. Además, se conoció que la petrolera creó una empresa para producción y comercialización de biocombustibles de última generación.

Con esta medida, la petrolera se suma a la estrategia impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, que busca incorporar los dólares al circuito de pagos para contribuir con la remonetización de la economía, sin mucho éxito. La iniciativa se enmarca en un contexto en el que el Banco Central mantiene limitada la emisión de pesos.

Por otro lado, el directorio de YPF aprobó la creación de Santa Fe Bio que se dedicará a la producción y comercialización de biocombustibles de última generación. La producción se orientará fundamentalmente a SAF (Sustainable Aviation Fuel) para la aviación y alternativamente a HVO (Aceite Vegetal Hidrotratado), que cuenta con propiedades similares a las del gasoil. El combustible de aviación (SAF) es reconocido por organismos internacionales como la única alternativa sostenible y escalable del transporte aéreo a mediano plazo.

La inversión estimada de 400 millones de dólares aprovechará la infraestructura existente en la refinería de San Lorenzo, donde se instalará una planta de pretratamiento de materias primas y la Biorrefinería de última generación. También, se adecuarán instalaciones del complejo industrial para llevar adelante la producción, mientras que el proyecto se desarrollará en dos fases y se prevé la aplicación al RIGI.

Estos biocombustibles se producirán a partir del procesamiento de aceites vegetales y residuos, grasas animales, entre otros.

Santa Fe Bio estará conformada en partes iguales entre YPF S.A y el grupo Essential Energy, una compañía referente en la elaboración y comercialización de biocombustibles de primera y segunda generación, con presencia en el mercado nacional e internacional.