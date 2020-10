Países Bajos contrató a Frank de Boer como entrenador

Frank de Boer, de última experiencia en Atlanta United de la MLS de Estados Unidos, fue anunciado hoy como nuevo entrenador del seleccionado neerlandés de fútbol, luego de la partida de Ronald Koeman a Barcelona.



El histórico ex jugador firmó un contrato hasta el final del Mundial de Qatar en 2022, y debutará en el cargo si se confirma el amistoso contra México en Amsterdam del próximo 7 de octubre.



Si no se realiza el duelo ante el seleccionado dirigido por el argentino Gerardo Martino, De Boer tendrá su presentación el 11 de octubre contra Bosnia, como visitante, por la Liga de las Naciones de la UEFA.



El técnico, de 50 años, que se fue de Atlanta United a fines de julio, tendrá su segunda experiencia en el seleccionado, ya que fue asistente de Bert van Marwijk en el Mundial de Sudáfrica.



El ex defensor comenzó su carrera como entrenador en Ajax, y también tuvo experiencias en Crystal Palace de Inglaterra, e Inter de Italia.