"El mundo está ardiendo", la ONU encendió las alertas por el cambio climático

La ONU advirtió este jueves que “el mundo está ardiendo y es urgente revertir el curso del cambio climático” tras el debate de la Asamblea General, que hizo un llamado a la acción para combatir el calentamiento global, y confirmó que se prepara un evento histórico que convocará a líderes mundiales el 12 de diciembre, por los cinco años de la firma del Acuerdo de París.



“El mundo tiene una fiebre alta y está ardiendo. Las alteraciones climáticas son noticia diaria, desde devastadores incendios forestales hasta inundaciones récord”, alertó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

A su vez, planteó: “Ningún plan que apoye las industrias de carbón o combustibles fósiles, económicamente costosas y contaminantes puede llamarse ‘recuperación’. Los planes, políticas y carteras deben demostrar que son consistentes con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados Celsius”.

Líderes mundiales, empresas y organizaciones de la sociedad civil se reunieron en el marco de la mesa redonda sobre cambio climático, en el marco de la 75ª sesión de la Asamblea General, con el objeto de debatir cómo revertir el curso actual del planeta.

“El reciente informe de la Organización Meteorológica Mundial es inequívoco. La última década fue la más calurosa registrada y las concentraciones de gases de efecto invernadero han seguido aumentando. Las emisiones de dióxido de carbono de los combustibles fósiles y los incendios forestales alcanzaron un máximo histórico en 2019 y son un 62% más altas que en 1990”, sostuvo Guterres en el sitio oficial de la ONU.

Durante el evento se anunció que Guterres y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, serán coanfitriones de un evento histórico que convocará a líderes mundiales el 12 de diciembre de este año, para impulsar una acción climática más ambiciosa, a cinco años de la firma del Acuerdo de París.

“Tenemos una agenda muy ambiciosa, desde nuevas tecnologías para reducir nuestras emisiones, hasta crear nuevos trabajos, vehículos eléctricos, iniciativas de energía nuclear y un gran programa para contaminar menos”, aseguró Johnson.

El primer ministro agregó que la crisis del coronavirus era “algo impredecible y tomó por sorpresa al mundo, que lamentablemente no estaba preparado”. “Pero nadie puede decir que no nos han avisado del cambio climático, así que tenemos que estar preparados, y no tengo dudas de que seremos exitosos”, expresó Johnson.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, señaló que “el coronavirus hizo que todos se den cuenta de lo frágil que es la vida en nuestro planeta”.

“Necesitamos una acción determinante, y utilizar esta oportunidad para hacer nuestras economías más sostenibles y nuestras sociedades más saludables. La Comisión Europea está lista para hacer su parte, y nos hemos comprometido a ser el primer continente del mundo con emisiones neutrales de carbono para 2050”, aseveró Von der Leyen.

Luego, precisó: “Vamos a gravar el carbón, a promover la energía renovable, a estimular la economía circular y a restaurar la naturaleza, pero Europa no puede sola, solo representamos el diez por ciento de las emisiones mundiales”.

Tanto Guterres como Von der Leyen advirtieron que el mundo está muy lejos de los objetivos que se propuso hace cinco años en París.

“Me alientan los compromisos y llamados a la acción y la ambición de este grupo diverso de líderes de los gobiernos, la economía real y la sociedad civil. Pero aún nos queda mucho por hacer. El mundo está muy lejos de los objetivos que se propuso hace cinco años en París”, indicó el secretario general.

Guterres también afirmó que continuará pidiendo, en especial a los miembros del G20, que se comprometan a reducir las emisiones y presenten antes de la COP 26 una contribución más ambiciosa.

“Esperaremos políticas y planes concretos que nos permitan alcanzar la neutralidad de carbono y la plena resiliencia para 2050 y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030”, concluyó.