Evo Morales presentó su libro "Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado"

A menos de un mes de las elecciones en Bolivia, Evo Morales aseguró que el MAS sigue ganando en primera vuelta y llamó al pueblo a "cuidar el voto" y "defenderlo". "Permanentemente han suspendido las elecciones porque íbamos a ganar en primera vuelta", dijo el expresidente de Bolivia, y agregó que existe un plan para provocar "convulsión" y suspender la votación". "Volveremos millones y le devolveremos la dignidad de la libertad al pueblo", concluyó. Morales presentó el viernes su libro autobiográfico Mi vida, de Orinoca al Palacio Quemado, a través del canal de YouTube de Página/12. La autobiografía se ofrecerá el domingo en los kioscos con la edición del diario.



De la presentación virtual participaron el exgobernador de Cochabamba, Iván Canelas, los periodistas Stella Calloni y Luis Bruschtein, la parlamentaria del ParlaSur Benita Díaz y el director del Grupo Octubre, Víctor Santa María. Moderó Silvina Friera. La charla entremezcló miradas sobre el libro y reflexiones sobre la actualidad política y social de Bolivia, se sumó también un video enviado por Dilma Rousseff.



Evo sostuvo que "Jeanine (Áñez) se bajó de la carrera electoral obligada por Estados Unidos", con el objetivo de que el caudal de votos que le correspondería los recibiera el expresidente Carlos Mesa, quien está segundo en las encuestas tras Luis Arce, el candidato del MAS. "Pasaron dos semanas y no está dando efectos", sentenció. "En nuestros sondeos ganábamos con casi 20 por ciento, en los de la derecha con 14, 15, 16. Nos hemos perjudicado en las ciudades; en el campo nos hemos fortalecido. Estaban seguros de que iba a haber segunda vuelta, los golpistas ya estaban negociando con Mesa. Pero en otras encuestas (recientes) somos ganadores en primera vuelta", detalló el dirigente, inhabilitado por la Justicia para postularse a una banca en el Senado.



Pidió "paciencia" al pueblo boliviano "mientras estén garantizadas las elecciones". "El pueblo está preparándose para defender el voto, para garantizar el retorno del MAS hacia el gobierno. Tengo mucha esperanza de que el pueblo es el poder más grande", definió. "La violencia es un derecho adquirido de la derecha. Nuestra lucha siempre es paz con justicia social. Poder político como conciencia del pueblo y especialmente en democracia. La paz es enemiga del capitalismo. Si hubiera paz con justicia social no habría capitalismo." Una "ventaja" en el escenario del Estado Plurinacional es que "buena cantidad de comandantes de unidades militares de las Fuerzas Armadas" condenan el golpe de Estado que derrocó a Evo en noviembre del año pasado. "Rechazan lo que hicieron sus comandantes y se sienten cómplices por cómo está ahora Bolivia. En diez meses la han destrozado", indicó el presidente derrocado.



La vida de Evo

Las definiciones políticas llegaron después de un puñado de anécdotas de su infancia y juventud, algunas de las cuales integran Mi vida... (ver recuadro), que relata su tránsito desde niño campesino hasta la llegada a la presidencia y se puede comprar este domingo con Página/12. Morales reveló que escribirá un nuevo texto que comenzará donde este termina.



"El movimiento indígena es único en el mundo. La lucha de la humanidad es por los recursos naturales. Este golpe de Estado es por los recursos naturales, sobre todo litio. La política es una lucha de intereses. Y el MAS no es un partido. Es un movimiento político en base a los movimientos sociales y en base al indígena", definió.

"Destino" fue una palabra que utilizó Canelas -ex ministro de Comunicación de Evo- al hablar del libro, en el que trabajó en la investigación y en la edición, compartiendo "muchísimas sesiones" en la casa del exmandatario en Cochabamba. "Hay pasajes de su vida que llevan a pensar en el destino, desde aquel 26 de octubre de 1959, cuando su abuela salvó su vida y la de su mamá, aplicando la sabiduría natural ante la total ausencia de médicos y enfermeros. Gracias a ella Bolivia tuvo el primer presidente indígena, el que abrió la puerta al cambio", recordó. Los padres de Evo -Dionisio y María Ayma- tuvieron siete hijos, de los cuales sobrevivieron tres. "Crearon una fuerte influencia en sus hijos. Les enseñaron a trabajar, ser honrados, madrugadores, y sobre todo respetar esos principios que nos ha enseñado nuestra propia cultura".

El libro que ofrecerá el domingo Página/12.

"En el libro está la vida de Evo", definió Canelas. Su afán "desde que gateaba" por jugar a la pelota, su primer accidente, el día en que comenzó a llevar a pastar llamas, la escuela, el trabajo, su época de trompetista, su paso por el cuartel, sus desvelos y sufrimientos al ver los golpes de Estado, las pérdidas de la cosecha debido a condiciones climáticas, la lucha sindical y política, su despertar siempre antes de que salga el sol. "Estuvo a punto de perder los 10 mil dólares con los que su familia iba a comprar el terreno en Chapare. Pareciera ser el destino: si le hubieran robado no estaríamos hablando de Evo", agregó. La vida de Evo es no solo espejo del marco histórico, político y cultural de Bolivia, también de la vida de miles de niños y adolescentes del altiplano. "Cuando nació lo pusieron prácticamente en el cuero de una oveja. No conoció una cuna. Ese es nuestro líder. No sólo de Bolivia, sino también de América latina", concluyó el exgobernador.

Durante el encuentro, tanto Bruschtein como Calloni se dirigieron a Evo como presidente. Benita Díaz dijo que él es "víctima no sólo de un golpe de Estado, de una crisis política, institucional, de salud, provocada por un grupo de golpistas apadrinados por intereses transnacionales". "Están negociando nuestros recursos naturales a nuestras espaldas. Introducirnos en esta lectura nos reconforta. Si Evo no hubiera rescatado el dinero para la propiedad de Chapare, no sería presidente. Si no hubiera sido presidente, mujeres y jóvenes no estaríamos en estos escenarios, ocupando diferentes espacios de toma de decisiones", concluyó. Mujeres y hombres indígenas están decididos a "recuperar la democracia", en un escenario de "crisis total, ausencia de gobierno", leyó el presente.

Bruschtein es autor del prólogo de esta historia que es "la de un ser humano". "Es muy importante el rol que tuvo Evo en un momento importante de la región, en el que los pueblos fueron encontrando en su morralito de culturas milenarias y sus experiencias de lucha nuevas propuestas y surgieron embriones reactivos a la hegemonía neoliberal", manifestó el periodista, para luego hacer alusión a las declaraciones de Añez en la Asamblea General de la ONU -dijo que el ejecutivo de Alberto Fernández y Morales "atentan violentamente contra la democracia boliviana"-. "Me dio vergüenza escuchar a una señora que gobierna de facto dando clases de democracia", expresó. Para Bruchstein, el exmandatario encabezó una "epopeya" al incorporar a la mayoría de su pueblo al sistema de decisiones políticas.



"Es un gran líder, no solamente político, también sindical, que siempre defendió y sigue defendiendo a sus compañeros y trabajadores", dijo Víctor Santa María, quien lo conoció en un viaje junto al entonces ministro de Educación Nicolás Trotta. "¿Quién cuando ve a Evo no ve al pueblo de Bolivia? Lo importante es que se respete la democracia, que se deje votar y participar. También lo que pasa en Ecuador preocupa mucho. No podemos ser ajenos, silenciosos", opinó.



Calloni, por su parte, definió a Morales como "el primer presidente verdaderamente indígena". "En este Evo que habla en el libro vamos conociendo profundamente al pueblo de Bolivia. La enorme injusticia de los pueblos originarios, tan sometidos y golpeados. Siempre digo que ha habido un apartheid, con odo aquello que Evo como niño tuvo que soportar: el racismo, el odio. No habla sólo de sí mismo, sino de todo lo que fue su entorno. Nos enseñó mucho de paciencia, humildad y amor. Estamos seguros de que el pueblo boliviano va a regresar. El único poder es el pueblo. Y este país (Argentina) necesita mucha solidaridad porque están agazapadas las mismas fuerzas que han intentado destruir a Bolivia", analizó.

El Bicentenario reunió a los presidentes latinoamericanos. Foto: Sandra Cartasso.

"Querido compañero Evo"

Antes de que finalizara la charla se pudo ver un video en que la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff envió un abrazo a su "querido compañero" Evo. Dijo que su nuevo libro es parte de la lucha por "recuperar nuestros países para los más necesitados", y definió a Morales como "el más popular presidente boliviano", recordando su camino como pastor de llamas, líder de los cocaleros, diputado y presidente cuatro veces, la última interrumpido por un golpe de Estado liderado por Estados Unidos. Este, el primer volumen de sus memorias, está dirigido según Dilma a "un gran número de seguidores" de la figura política en América latina.

Realismo mágico

En palabras de Bruchstein, "antes de llegar a presidente Evo fue pastor, estudiante, futbolista, trompetista de una banda de música popular, soldado, campesino y dirigente sindical. Para hacer lo que hizo y llegar hasta donde llegó tiene que haber una historia".

Esa es la historia que narra el libro de 360 páginas que ofrece Página/12 este domingo para sus lectores como compra opcional, por 450 pesos, en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa. Como describió la periodista Silvina Friera en el encuentro, la autobiografía intercala la voz de Evo con otras voces, como las de familiares y compañeros de lucha: su hermana Esther, quien murió de coronavirus en agosto de este año; David Herrada, Roberto Guzmán y Héctor Arce, entre otros. E incluye, además, artículos periodísticos e informes de instituciones como la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia.

Calloni destacó el trabajo de "orfebrería" que hay detrás del libro; en tanto que Canelas lo emparentó con el realismo mágico. "Realizamos entrevistas a más de 20 personas, hombres y mujeres que lo acompañaron en su niñez, juventud. En varias ocasiones estuvimos en su casa, donde nació, en Isallavi. Fuimos a su escuela, a la que llegaba caminando más de tres kilómetros, visitamos la Iglesia en la que solía treparse del campanario", detalló sobre cómo fue el proceso.