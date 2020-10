El París Saint Germain ganó con los goles de Mauro Icardi

París Saint Germain, con dos goles del delantero argentino Mauro Icardi, venció 2-0 de visitante a Reims, en uno de los partidos que cerraron la quinta fecha de la Liga francesa de fútbol.



El ex Sampdoria e Inter de Italia, marcó a los nueve minutos de comenzado el encuentro, gracias a una asistencia de su compañero, el atacante francés Kylian Mbappé.



Y a los 18 minutos de la segunda etapa, también asistido por Mbappé, el delantero de 27 años selló el resultado del encuentro.



También integraron la formación inicial del equipo parisino los argentinos Angel Di María y Leandro Paredes. El triunfo ubicó al equipo de la capital francesa en el séptimo lugar del torneo con nueve unidades, junto a Angers; en cambio Reims se mantiene anteúltimo, con un punto.



En la jornada también se jugaron Burdeos 0-Niza 0 (con el arquero argentino Walter Benítez, ex Quilmes); Angers 3-Brest 2; Dijon 2-Montpellier 2; Mónaco 3-Estrasburgo 2; Nimes 1-Lens 1 (con Facundo Medina, ex River Plate y Talleres de Córdoba); y Lorient 1-Lyon 1.



Posiciones: Rennes, 13 puntos; Lille, 11; Montpellier, Saint Etienne, Mónaco y Lens, 10; PSG y Angers, 9; Marsella, 8; Niza, 7; Lyon, Burdeos y Brest, 6; Nimes y Nantes, 5; Lorient y Metz, 4; Estrasburgo, 3; Reims y Dijòn, 1.