La Fiscalía de Derechos Humanos recibió 44 denuncias contra la policía

La fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, indicó que desde el 11 de agosto pasado se recibieron 44 denuncias contra la Policía salteña de toda la provincia mediante el Sistema de Denuncias Web para víctimas de violencia institucional y abusos policiales. El 98% corresponde a abuso de autoridad y el resto por vejaciones. También hubo otras 5 denuncias que no eran pertinentes a esta área y se derivaron a las fiscalías correspondientes.

Las denuncias que recibieron fueron radicadas por personas residentes en Salta, Rosario de la Frontera, General Mosconi, Embarcación, Colonia Santa Rosa, Talapampa, Joaquín V. González, La Unión y otros municipios.



Simesen de Bielke, explicó a Salta/12 que la web de la Fiscalía de Derechos Humanos recepciona denuncias contra la Policía o el Servicio Penitenciario cuando se produce una vejación o tortura. "El trámite se hace en el día, hemos estado en esta situación desde agosto. Realizamos audiencias mediante videollamadas, plataformas virtuales de google meet", sostuvo.

"Los hechos que no tenían que ver con la competencia de la fiscalía se remitieron a las correspondientes", indicó Simesen de Bielke. Planteó que recibieron denuncias por violencia de género que han sido derivadas. Entre usos que no correspondían de la web señaló que fue por pedidos de permisos de circulación y por vehículos retenidos de los que la gente no tenía papeles e interpretó que había abuso de autoridad.

Simesen de Bielke recordó que el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, presentó el 1 de julio pasado, un proyecto de Reforma de la Ley N°7839/14, para que la Fiscalía de Derechos Humanos vuelva a denominarse de Causas Policiales y Penitenciarias. Explicó que el concepto de derechos humanos es muy amplio y por ello también se generan confusiones en la gente al momento de denunciar.



La iniciativa se encuentra en la Cámara de Diputados de la Provincia. De esa forma, estimó la fiscal que “la ciudadanía no caería en confusiones sobre qué tipos de delitos pueden denunciarse en la fiscalía”, que tiene a cargo y que no puede investigar hechos de otro tipo.

Simesen de Bielke indicó que tienen muchas imputaciones pendientes y que espera hasta la fecha que se dispuso la feria extraordinaria judicial, el 11 de octubre para conocer cómo proseguirán.

Algunas de las causas que tramitan tiene que ver con el de una adulta mayor que recibió un disparo en el ojo por parte de la policía en barrio 20 de Febrero. "Realicé el pedido de informe para ver por qué la policía actuó de esa manera, falta la identificación de los efectivos. Se pidió la revisión médica y la historia clínica al Hospital San Bernardo, "Se están llevando a cabo las investigaciones", afirmó

"A las comisarías les cuesta el sistema digital"; señaló la fiscala. También dijo que pidió informes ante la denuncia que realizó un joven de Las Lajitas contra la Policía de la localidad por haberlo golpeado y demorado en el destacamento.

Otra demanda que tramita la Fiscalía de Derechos Humanos es la de la muerte de tres hombres en la Unidad Carcelaria 1. Simesen de Bielke sostuvo que desde el viernes está a cargo, "se pidieron informes sobre la hora en que se dispuso el encierro de los internos, que fue nocturno y si había reclamos previos". Dijo que se comunicó con ella el hermano de una de las víctimas para informarle que sospechan de que pudiera tratarse de homicidios puesto que vieron golpes en los cuerpos.