Perdió con Boca, lo despidieron y se fue con escándalo

No era bueno el presente del Independiente Medellín del paraguayo Aldo Bobadilla, pero peor fue la salida del ex arquero de Boca y Gimnasia La Plata, quien fue despedido de su cargo y se habría ido a los insultos contra un periodista colombiano al grito de "perro", "malnacido" e "hijo de puta" para luego invitarlo a pelear.

La salida de Bobadilla se da a pocos días del choque entre el DIM y Caracas en Venezuela, por el Grupo H de la Libertadores que también tiene a Boca y a Libertad. Justamente el equipo de Miguel Angel Russo le había propinado el último cachetazo continental a los colombianos, al imponerse por 1-0 como visitante en Medellín el jueves pasado. Esa fue la cuarta derrota en igual cantidad de partidos de Independiente en el certamen (3 goles a favor y 9 en contra).



En el torneo colombiano la historia no es mucho mejor. El DIM marcha 13º sobre 20 equipos, con tres triunfos, tres empates y cuatro derrotas. A siete unidades del líder Deportes Tolima, el Dim había ganado sólo uno de sus últimos cuatro partidos.

Durante la jornada tomó estado público, una serie de insultos y amenazas que el propio Bobadilla le habría lanzado al periodista Oscar Tobón, de la cadena Win Sports. Tobón contó al sitio Fútbol Red que el ex arquero de Boca (fue campeón en la Libertadores 2007 como suplente de Mauricio Caranta con Russo como DT): "Me profirió palabras de grueso calibre y me dijo que me iba a pegar, porque estaba afirmando cosas falsas".



El altercado se produjo en la noche del sábado, en el estadio Atanasio Girardot, en la previa del encuentro que Independiente Medellín (DIM) igualó 1-1 con Deportivo Pereira, por el certamen local. El equipo colombiano se enfrentará este miércoles a las 20.15 a Caracas, en Venezuela, por el Grupo H de la Copa que tendrá este martes el duelo entre Boca y Libertad en la Bombonera.