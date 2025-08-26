David Wheater renunció a su cargo de director de aerodinámica de Alpine, en la previa de lo que será el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1 de este fin de semana. Es la cuarta renuncia de la temporada en el equipo de Franco Colapinto. En septiembre asumirá el nuevo director general.

Tras nueve años en Williams, la exescudería de Franco Colapinto, David Wheater llegó a Alpine a finales de 2023. Como director de aerodinámica estaba a cargo de supervisar y dirigir todo el proceso de diseño y desarrollo de las superficies aerodinámicas del monopaza, desde el alerón delantero hasta el difusor y los conductos de refrigeración.

La aerodinámica es uno de los factores más importantes en la Fórmula 1, ya que es esencial para el agarre y la velocidad en las curvas y el arrastre, o sea la resistencia al aire que limita la velocidad punta. Pero los malos resultados están a la vista y el rendimiento de los autos está en la mira: Alpine está último en la Tabla de Constructores con apenas 20 puntos, todos ellos del francés Pierre Gasly.

El australiano Jack Doohan fue reemplazado por Colapinto debido a su mal desempeño, pero el argentino tampoco pudo destacarse hasta el momento. Con el objetivo de mejorar el monoplaza, Wheater era una pieza clave de cara a 2026. Hasta que se designe a un sucesor, el trabajo recaerá en Joe Burnell y Ciaron Pilbeam, responsables de ingeniería y rendimiento respectivamente.

La renuncia del británico se suma la de Luca De Meo, ex CEO de Renault, y la de Francis Stokes, histórico jefe de mecánicos quien se había mostrado muy cercano a Colapinto. A partir del 1° de septiembre, de cara al Gran Premio de Italia, comenzará oficialmente una nueva era con Steve Nielsen como director general, quien reemplazará a Oliver Oakes, otro de los que renunció en el transcurso de la temporada. Nielsen, de 61 años, tiene una importante trayectoria en equipos como Benetton, Toro Rosso y Williams.

