Para Moody's el riesgo se llama MACRI

La calificadora de riesgo Moody's desarrolló un indicador para medir el riesgo país a lo largo del tiempo y no tuvo mejor idea que llamarlo "MACRI". En una charla agendada para el próximo 7 de octubre que versará sobre "La siguiente generación en señales de alerta temprana crediticias", la calificadora va a presentar el indicador. Si bien Moody´s no lo aclara, seguramente "MACRI" sea una sigla en inglés (¿será Moody´s Analytics Countries Risk Index?) , aunque es imposible no relacionarlo al ex presidente, cuya gestión hizo que el índice de riesgo país volviera a estar en todas las pantallas de televisión.

Para confirmar la vigencia del macrismo económico, el ex presidente el Banco Central, Federico Sturzenegger, tuiteó este martes que "siempre es un buen momento para eliminar el cepo y poner a la Argentina de pie". Eso fue lo que hizo durante el gobierno de Cambiemos y desencadenó devaluaciones, fuga de capitales y default.

El evento de Moody's Analytics incluirá los siguientes temas: 1) Las mejores métricas de probabilidad de incumplimiento (PD) conocidas como EDF; 2) la métrica de Probabilidad de Deterioro que indica el riesgo de un deterioro de la calidad crediticia; 3) el puntaje de sentimiento crediticio (CSS), una medida impulsada por la inteligencia artificial del sentimiento de noticias crediticias adversas para las empresas; 4) la Probabilidad de Recesión (PR), un indicador macroeconómico que mide el riesgo de recesión a nivel de país; 5) el indicador de riesgo país de Moody's Analytics (MACRI), una medida del riesgo país que varía en el tiempo y 6) exposición de casos locales usando nuestras herramientas de PD para empresas públicas (CreditEdge) y privadas (RiskCalc).