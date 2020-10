Tinelli dijo que el fútbol podría volver "el 16 o 23 de octubre"

El presidente de la Liga Profesional, Marcelo Tinelli, puso como fecha de inicio de la actividad el "16 o 23 de octubre", pero dependerá de la autorización del Ministerio de Salud.



"Votamos para comenzar el 16 o 23 de octubre, pero dependemos del 'ok' del Ministerio de Salud. Siempre la prioridad es la salud", explicó Tinelli en diálogo con TyC Sports.



"La prioridad siempre es la salud y no podemos desconocer el momento que está pasando el país en cuanto a muertes o contagios de la pandemia. Estamos acompañando la decisión del área de salud", agregó el titular de la Liga Profesional.



"Hay muchas circunstancias que no se pueden hacer y los viajes en la Argentina son un problema. Hay que tener situaciones claras para arrancar porque no hay vuelos internos en el país. Llegamos hasta cierto lugar y respetar lo que dicen en sanidad. Todos tenemos ganas de que empiece y estamos viviendo una pandemia muy fuerte. Hay que ser cautos en todo lo que se dice ahora y más adelante", dijo el presidente de San Lorenzo.



Tinelli afirmó que este año "no habrá descenso", como tampoco el próximo, y que la idea es reducir el número de equipos en la primera división. "Llegar a 28 y después bajar, quedar entre 22 y 24. El ideal para un campeonato es de 22 a 20 equipos", apuntó el dirigente de San Lorenzo.



Por último, Tinelli opinó sobre el astro Lionel Messi, quien mantuvo diferencias con los dirigentes de Barcelona de España, pero finalmente se quedó en el club. "Me hubiese gustado que Messi venga a jugar la Liga Profesional. Lo adoro a Lionel y a toda su familia. No me gustó cómo se portó Barcelona con él. Tengo una buena relación con Bartomeu, pero siento que no se quedó feliz. Creo que no se quedó muy bien. Ojalá le vaya bien", aseguró Tinelli.