En todos lados, menos en el Congreso

Una vez más el reclamo incesante por el derecho al aborto despenalizado y legalizado dejó su marca esperanzada. El Grito Global del 28 de septiembre fue marea virtual. El verde tiñó las redes con un contundente #EsUrgente. La urgencia del ahora. La urgencia para que el compromiso asumido por el presidente Alberto Fernández sea Ley. En medio de la crisis sanitaria que se vive por la pandemia covid-19, el reclamo no pierde justeza. Por el contrario, cuidar a quienes abortan de la inseguridad generada por la clandestinidad garantizará más acceso a prácticas donde la salud y la vida no se pongan en riesgo. Augura otros destinos, materiales y simbólicos.



Desde Socorristas en Red (SenRed) sumamos a la urgencia, la creación del Observatorio de acceso a Abortos Legales dentro del sistema de salud: Clandestinos NO! Nos sostenemos en el entramado de 56 colectivas que hacemos parte de SenRed, para construir conocimientos sistematizando cada dato y elaborando evidencia rigurosa sobre procesos de aborto con medicación en mujeres, niñas, adolescentes, lesbianas, varones trans y no binaries que nos contactan.

Keoken Jaime, integrante de Socorro Rosa Tandil, sostiene que amplios sectores “siguen aferrados a la equivocada idea de que el aborto nunca es legal en Argentina y esto imprime y sella destinos. Destinos inhumanos para quienes tienen urgencia, necesidad o deseos de no ser forzadxs a gestar y parir. El observatorio surge para hablar sobre los abortos que acompañamos en el marco del sistema de salud, para dar cuenta de las diversidades en las prestaciones”.

“Como red de acompañantes tenemos un compromiso ético y político en relación al derecho al aborto. La definición de generar articulaciones con efectores garantes dentro del sistema de salud y la tarea de acompañar esos procesos, nos permiten ofrecer una mirada crítica sobre los tránsitos de quienes acceden al derecho. La existencia de marcos legales, que en muchos casos se desconocen o no se cumplen, en sí misma no garantiza el pleno acceso a los derechos sexuales y (no) reproductivos. Queremos que las causales vigentes, y luego la Ley IVE, se cumplan en todo el territorio, pero no a cualquier costo. Es por eso que los saberes que construimos en los acompañamientos de abortos encuadrados en las causales legales, son un insumo para interpelar al sistema de salud sobre las prácticas que allí se dan y se generen cambios, para que el acceso implique una mejora en la situación de la persona solicitante y no un tránsito tortuoso. Así mismo dar a conocer aquellas prácticas respetuosas de la autodeterminación de las personas que abortan para que se multipliquen”, esgrime Carla Hernández de Maleducadas, socorristas en Fiske Menuco (General Roca).

El nombre del observatorio es apuesta por otros posibles. Implica un ajuste de cuentas, una sublevación, anuncia un deseo. En palabras de la docente y activista Carla, “es una apuesta política por desclandestinizar todos los abortos. Como Red tenemos un extenso recorrido en relación a visibilizar las experiencias de aborto, hay una gran producción de piezas audiovisuales y literarias en relación a ello. Pero muchas veces creemos que los abortos que se garantizan en el sistema de salud están más enclosetados que los abortos autogestionados que suceden fuera de él. Nosotras hablamos de aborto en voz alta, queremos que suceda lo mismo con los abortos legales, que salgan del closet para que pueda ampliarse el acceso y se mejore la atención. En Argentina hay causales de aborto legal, se garantizan abortos legales dentro del sistema de salud. Si el estado no lo difunde ni lo promueve, nosotrxs sí”.

En SenRed queremos a provocar otras perturbaciones sobre los abortos, por ello también hay una estética singular en la que buscamos inscribir la experiencia de abortar vinculada a la vitalidad de esa decisión. Sofía Menoyo, socorrista de Las Hilando Córdoba, asumió la tarea de ilustrar lo que luego serviría para las gráficas, y comenta que “nos han enseñado más a dibujar desde una experiencia individual o desde una idea de la emoción, pensando que la emoción no está en relación a la política o a las transformaciones sociales y políticas que una quiere lograr. En este caso, se armó la comisión de maquillaje, para pensar la idea de la estética, fuimos recopilando ahí algunas de las discusiones que nos dimos en la Red, de qué pretendíamos del Observatorio, queríamos ponerle una impronta activista, una impronta que tuviese no sólo con mirar, sino con el hacer de la puesta en práctica, como poner el cuerpo y poner la acción. Fueron saliendo esas imágenes del megáfono y la del grito, del aullido. Todxs se imaginaban esta figura del catalejo que también aparece”. Infaltable la peluca magenta que brilla con la manada en los Encuentros Plurinacionales de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binaries. “El color está construido a partir de una imagen de la peluca de una de las marchas. Entonces también quería jugar un poco con esa peluca que va teniendo una vida propia, una historia propia o que se transforma como en un símbolo de la Red. Más que un símbolo, una forma de identificar la Red”, dice Sofía.

“Con Clandestino NO! pretendemos seguir aportando a los debates por la despenalización de las prácticas de abortar”, asegura Keoken de Tandil. Para Sofía, las expectativas están puestas en que sea “un espacio que ayude a fortificar y capitalizar y a potenciar la experiencia de este año, tan fuerte y tan impactante”.

“Es una apuesta fuerte a empujar cambios en relación a las prácticas que se dan dentro del sistema de salud, sabemos que en muchos lugares las experiencias son de mucho maltrato. Pero también creo que este espacio puede propiciar instancias de reflexión que aporten a la construcción de nuevas subjetividades en relación al acceso a derechos, queremos acceso pleno y eso implica no sentir que nos están haciendo un favor cuando logramos que se garanticen”, comenta Carla. Implica seguir apostando a las alianzas, que sirva de plataforma de difusión, visibilización y diálogo con instituciones y organizaciones, nucleadas alrededor de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El aborto está en las casas, en las calles, en las camas, en solicitadas, en clases virtuales, en los ramos de la deshonra, en centros de salud, hospitales, oficinas, en medios de comunicación, en pañuelazos virtuales, en performances en tiempos de pandemia. Falta en el Congreso Nacional.

Entrá a: www.observatorio.socorristasenred.org