El Festival Cartón anima la pantalla de Octubre TV

Habrá que prepararse el pochoclo en casa y abrir la cervecita de preferencia. Porque este año el Festival Cartón no será en su habitual bar de la “casita con parlantes” de FM La Tribu, sino en la pantalla de Octubre TV, que entre hoy jueves y el 15 de octubre ofrecerá la muestra Cartón, 10 años de animación en www.octubretv.com. El ritual ineludible para los fanáticos del cine animado no será presencial este año, pero al menos tendrá una posible realización. Con el coronavirus desatado y sin posibilidades del encuentro, los organizadores del evento habían decidido suspenderlo hasta el año próximo, hasta que la propuesta de la señal digital del Grupo Octubre los (verbigracia) animó a llevar buena parte de su material a la plataforma de streaming gratuito. En total serán 70 cortometrajes divididos en cuatro categorías (videoclips, microcortos, narrativo y experimental) que reunirán a toda la selección nacional de 2019 y a los premiados internacionales del año pasado.



Además, desde el Festival organizaron un taller virtual y gratuito para adolescentes de “Visuales digitales” a cargo de Bárbara Weinmmamm. Ambas modalidades supondrán cambios a futuro para el encuentro, anticiparon a Página/12 desde la organización del Festival Cartón. “Esta posibilidad nos hizo abrir la cabeza con federalizar nuestro contenido para el año que viene, si la pandemia lo permite, y en 2021 iremos hacia formato mixto: presencial, como nos gusta a nosotros, y virtual para tener llegada nacional”, explica Diego Cabarcos, integrante del programa radial Va de... retro, parte del equipo organizador de Cartón.

A él y a sus compañeros, reconoce, les costaba mucho la idea de que el festival no fuera presencial. Por eso lo habían suspendido hasta el año próximo. “Para nosotros los festivales de cine, y sobre todo el Cartón, son presenciales, son espacios de encuentro”, considera. “En el nuestro se genera un clima muy particular y además de ver animación tenés la posibilidad de comer algo, y a en ese clima a veces terminás tomando algo con alguien que quizá no conocías”, explica.

Pero la aparición de Octubre TV les cambió la cabeza. Y el éxito de convocatoria del taller de Weinmamm sumó a ello: tienen el cupo casi lleno e incluye adolescentes de otros países. “Ni lo imaginábamos ni lo esperábamos”, confiesa Cabarcos, quien ya da por hecho que los talleres retomarán esta modalidad en 2021. Ambas movidas recibieron un caluroso entusiasmo de los amantes de la animación. “Por estos días tuvimos muchos mensajes, súper contentos porque son del interior del país y por fin van a poder acercarse de alguna manera al Festival y descubrir el contenido que cada año llega a nuestra pantalla”.

La realización de la muestra por Octubre TV es una buena noticia en un año duro para el sector, explica el organizador. “La pandemia afectó como a todos: cayó muchísimo el trabajo, se cayeron proyectos, afectó a los que trabajan en publicidad, porque la mayoría de las empresas redujeron el presupuesto publicitario”, explica.

No es la única preocupación para el Festival. Sus organizadores se manifiestan preocupados, junto al resto de la red de festivales RAFMA, por la propuesta del INCAA de descentralizar el programa de festivales nacionales “y trasladarle esa caja a los ministerios de cultura provinciales”. Cabarcos apunta que de hacerlo, peligraría la continuidad de un montón de festivales y sus pantallas. “Después de lo que significó el macrismo para el sector, esto sería el tiro de gracia. En 2015 teníamos 120 festivales a lo largo y ancho de todo el país. En 2018 estábamos en 70. Después de la pandemia, ¿cuántos habrá en 2021 si esta decisión se lleva adelante? Esta propuesta nos pone en riesgo porque pasaremos a depender de las necesidades e intereses políticos de los gobiernos de turno”, plantea, comparándolo implícitamente con la autarquía que caracteriza al INCAA.

El Festival Cartón nació en 2011 por iniciativa del programa radial Va... de retro y del área audiovisual de FM La Tribu, con el padrinazgo de Caloi, quien no sólo era un humorista gráfico excepcional, también un dedicado difusor de la animación internacional desde su recordado ciclo televisivo Caloi en su tinta. “Tenemos como propósito reunir a animadores, directores, productores, dibujantes, historietistas y a toda la comunidad para ver, disfrutar e impulsar el cine de animación como medio de comunicación y expresión de ideas artísticas, técnicas y políticas”, proponen sus ideólogos. En esa línea, impulsaron (y consiguieron su aprobación) la declaración del 9 de noviembre como “Día de la Animación Argentina”, en conmemoración del estreno de El apostol, de Quirino Cristiani, primer largometraje animado de la historia. Este año el festejo no podrá ser en la explanada del edificio municipal Leonardo Favio del IDAC, de Avellaneda, como los últimos dos años. Pero desde Cartón aseguran que algo habrá. “Seguro armaremos algo virtual: nos costó tanto tener esta fecha que no la queremos dejar pasar”.





Para agendar

Lo mejor del ciclo

La selección que llega hoy a la pantalla de Octubre TV incluye la selección de cortometrajes animados nacionales y a los ganadores extranjeros de 2019, con obras de Portugal, Suiza, España, Francia y República Checa. Entre tanto material, vale prestar especial atención a Un oscuro día de injusticia (de Daniela Fiore y Julio Azamor), , los microcortos Bon appetit (del argentino Pablo Polledri), We Sounds (del español David Carrizales), y Around the Stairway (del colectivo Die Wimmelgruppe, de Suiza). Y mirar, en videoclips, lo de Mañana (Pablo Roldán y Ezequiel Torres), y Les pieds nus (Suki, de Francia). También Hacker, de Isabel Macías, que recibió la mención de honor Cine.Ar.