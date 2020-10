Catamarca: el intendente condenado por abuso sexual pidió licencia por 90 días

Con una condena de seis años de prisión por abuso sexual, el intendente de localidad catamarqueña de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar, presentó un pedido de licencia de 90 días para "colaborar con la situación judicial". El jefe comunal radical de Juntos por el Cambio, que permanecerá en libertad hasta que la condena esté firme, volvió a negar los hechos por los que fue condenado.

El pedido fue entregado este miércoles ante al director provincial de Asuntos Municipales, Pablo Córdoba, un mes y medio después de recibir la condena por "abuso sexual simple agravado por la guarda". "He presentado la licencia porque quiero colaborar con la justicia y no entorpecerla, hice lo que me piden para dar una demostración de buena fe", señaló Aybar, quien continúa defendiendo su inocencia.

La querella había solicitado la inmediata detención del jefe comunal por "el poder institucional y los recursos materiales que maneja" para eludir a la justicia y fugarse, lo que explica "el gesto" que buscó dar con la presentación de su licencia.



"No me hicieron lugar a la pruebas, no tuvieron pruebas ellos tampoco. No soy un lobo feroz como dicen algunos, no soy lo que dicen por un grupo de dos o tres mujeres que dicen cosas", fue la defensa que ensayó el jefe comunal, descalificando a quienes realizaron las denuncias en su contra por el abuso contra una chica de 15 años en 2013.

Lejos de la versión de Aybar, el fallo del juez Jorge Rolando Palacios, a cargo de Cámara Penal N°3 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, sostuvo que la adolescente abusada fue "cosificada, coaccionada moralmente, ridiculizada, desvalorizada" por Aybar, sobre quien aseguró que "planificó la agresión sexual contra la víctima".

La chica abusada había sido dejado a cargo de Aybar por su madre y el juez consideró que el intendente de Puerta de Corral Quemado "jugó con la ilusión de la víctima de escaso recurso económico" y mantuvo un "accionar delictivo como para lograr su impunidad y eludir la acción de la justicia".

Tras conocerse el fallo del juez Palacios, la Unión Cívica Radical de Catamarca le solicitó que dé un paso al costado como jefe municipal. Aybar, quien se resiste a abandonar el cargo, respondió a sus correligionarios tras pedir la licencia: "Hay gente que no me conoce, hay mucha gente que no conoce el pueblo, no conoce nada, no conoce lo que es el norte".

Ahora con la licencia solicitada este miércoles por Aybar, el municipio de Puerta de Corral Quemado quedará a cargo del viceintendente, Carlos Casimiro.