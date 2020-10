Efecto Ameri: un diputado paraguayo apareció semidesnudo en una sesión remota

El diputado paraguayo Roberto González protagonizó un incidente en la sesión on line del Congreso, al aparecer en cámara desnudo. El representante del oficialista Partido Colorado se disculpó diciendo que se le había volcado tereré en la camisa, que se sentó sin ponerse otra camisa justo cuando estaban en sesión y que no se dio cuenta que la cámara estaba prendida.

González trató de justificarse cuando su imagen en cueros durante la sesión se viralizó, mientras se debatía el otorgamiento de una condecoración. En lo que se llegó a ver del momento, el diputado se para y, aunque lo tapa un escritorio, da la sensación de estar desnudo no solamente de la cintura para arriba.

"Me había manchado la camisa con tereré, por eso me la saqué y fue en el momento en el que estábamos tratando el otorgamiento de la Orden Comuneros a Francisco Russo, y me siento sin percatarme", dijo más tarde González al diario ABC Color. "Me olvidé de que estaba sin camisa y que la cámara estaba activada, y retomo el orden del día, pero fue cuestión de segundos. Luego me levanto y tomo la camisa, eso fue lo que ocurrió". añadió.

Por el supuesto accidente doméstico que lo obligó a mostrarse semidesnudo, el diputado se disculpó públicamente: "fue una desatención, porque hay que extremar cuidados durante una sesión virtual".

El episodio risueño no provocó reacciones del presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, ni del resto del cuerpo, al contrario de lo ocurrido hace una semana en la Argentina con Juan Emilio Ameri. No obstante, González adelantó que piensa disculparse en la próxima sesión. Entre medio, el hecho copó las redes sociales en Paaraguay y llevó a comparaciones con lo ocurrido hace una semana en Buenos Aires.