Axel Kicillof refuerza el sistema sanitario

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció este jueves la incorporación al sistema de salud de 1.137 nuevos profesionales que finalizaron sus residencias. Durante el acto, agradeció la tarea de los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario para "evitar el colapso" durante la pandemia y recordó que recibió un sistema de salud "devastado".

"Hoy es un día importante y especial y en principio quiero agradecer a los trabajadores de la salud por el esfuerzo inmenso que hicieron en estos meses de pandemia", sostuvo el gobernador durante un acto que encabezó en el Hospital El Dique en Ensenada, junto al ministro de Salud, Daniel Gollán.

Frente a un grupo de residentes que se incorporan a la planta permanente de los hospitales, el gobernador recordó que su gestión recibió "un sistema de salud devastado". Precisó que esa situación "no obedece exclusivamente a los últimos cuatro años del gobierno neoliberal porque es un tema más antiguo y estructural", aunque reconoció que el gobierno provincial anterior "no mejoró absolutamente nada, lo cual no es poco".

Kicillof celebró la incorporación como planta permanente de la Carrera Hospitalaria de esos nuevos profesionales de la salud y afirmó que "no es solo un reconocimiento a los médicos y médicas, sino que es un hito más en la transformación profunda y definitiva del sistema de salud de la Provincia".

Además, agradeció "el trabajo, la conciencia y el compromiso" de todo el personal médico en el marco de la pandemia de Covid-19 y destacó: "Lo que nos salvó de una catástrofe sanitaria fueron los trabajadores y trabajadoras de la salud".

Por su parte, Gollán subrayó: "Incorporar 1.137 residentes es un reconocimiento a los profesionales que pusieron el cuerpo, el conocimiento y el alma, y por eso era justo que pudieran continuar en sus lugares de trabajo".

Además, el ministro de Salud resaltó: "Vamos a ir transformando el sistema de salud de la Provincia con el objetivo de dar más y mejores respuestas a las y los bonaerenses".

Según informó el Gobierno bonaerense, en el transcurso de 2020, se sumaron a la planta permanente de los hospitales públicos bonaerense 8.970 trabajadores y trabajadoras de la salud, entre profesionales y no profesionales.

La Provincia indicó que de esta manera se busca fortalecer la Carrera Hospitalaria y el sistema de salud en 83 especialidades y subrayó que posibilidad de pase automático a planta permanente se le ofreció al 100% de los residentes que finalizan su formación y el 72% ya aceptó la propuesta.

Del acto participaron autoridades y residentes del Hospital El Dique; Hospital Interzonal de Agudos Evita; Hospital Dr. Ricardo Gutiérrez; Hospital Luisa C. de Gandulfo; Hospital Interzonal de Agudos y Crónicos Dr. Alejandro Korn; Hospital Rodolfo Rossi; Hospital San Juan de Dios; Hospital de Niños "Sor María Ludovica; Hospital San Martín; Hospital Presidente Perón; y del Hospital Interzonal General de Agudos "Eva Perón".