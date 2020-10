Rechazan liberar a Ricardo Jaime

El Tribunal Oral Federal 6 rechazó la exarcelación del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime en la causa por enriquecimiento ilícito en su contra, luego que su defensa la solicitara por el fallo que lo liberó del caso por la tragedia ferroviaria de Once, en la cual tiene una condena de ocho años de prisión. Para el Tribunal aún persisten "los riesgos procesales" y además valoró la gran cantidad de causas en las que Jaime está investigado, sumado a la condena en la tragedia ferroviaria de Once.

Jaime fue liberado recientemente por el Tribunal Oral Federal 2 en el caso Once porque la Corte Suprema ordenó emitir un nuevo fallo -luego de que el ex funcionario fuera condenado a ocho años de prisión- y entendieron que la pena dejó de estar firme.

Por ello, si bien dispuso su libertad, la misma no se hizo efectiva porque Jaime tiene otras dos prisiones preventivas, una por enriquecimiento ilícito -en la que está siendo juzgado- y otra por el caso de las fotocopias de los cuadernos. Sus abogados pidieron el cese de las prisiones preventivas en estos dos casos, pero ahora en el de enriquecimiento ilícito el Tribunal 6 le acaba denegó la libertad.

"La circunstancia novedosa de haber recuperado su libertad en nada incide en el cuadro antes descripto, si se atiende a que, más allá del temperamento adoptado por la mencionada judicatura en cuanto al cese de su detención, lo cierto es que la condena dictada por aquél Tribunal no ha sido revocada en ninguna instancia superior, sin perjuicio de la vía recursiva aún pendiente de resolución", advirtieron los jueces José Martínez Sobrino, Fernando Canero y Julio Panelo.