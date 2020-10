Trump se sumó a la lista de líderes mundiales con coronavirus

El anuncio de que Donald Trump, y su esposa, Melania, dieron positivo por covid-19, coloca al presidente estadounidense al frente del célebre trío de líderes, junto al mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro, y el primer ministro británico, Boris Johnson, que minimizaron la pandemia y terminaron contagiados.



Trump, que durante meses ha sido muy escéptico respecto a la enfermedad, se ha mostrado muy reacio a usar mascarilla y llegó a pedir a sus seguidores que bebieran desinfectante para curarse, lo que finalmente causó más de un centenar de intoxicados por seguir las indicaciones del mandatario.





Los otros líderes mundiales que tuvieron coronavirus

: el jefe de Estado del principado, de 62 años, se convirtió en marzo en el primer gobernante mundial contagiado por coronavirus. Pasó un rigurosa cuarentena y superó oficialmente la enfermedad el último día de ese mes, tras lo que siguió respetando el confinamiento decretado entonces en Mónaco.: el contagio del primogénito de la reina Isabel II, de 71 años, se conoció el 25 de marzo, en pleno pico de la pandemia. Su esposa, Camilla Parker Bowles, dio negativo.: el primer ministro británico (56 años), muy criticado por la lenta respuesta inicial de su Gobierno a la COVID-19, fue ingresado el 5 de abril en el hospital St. Thomas de Londres, donde pasó tres noches en cuidados intensivos antes de ser dado de alta el 12 del mismo mes, tras lo que agradeció a los profesionales de la salud haberle "salvado la vida" e instó a los ciudadanos a quedarse en sus domicilios.: el primer ministro ruso, de 54 años, anunció el 30 de abril que había dado positivo por coronavirus, algo que puso en alarma al Gobierno y llevó a proteger especialmente al presidente del país, Vladímir Putin.: el presidente de Honduras (51 años), se convirtió, el 16 junio, en el primer mandatario latinoamericano afectado por la enfermedad, tras dar positivo junto con su esposa, Ana García.: el expresidente de Kazajistán, de 79 años, contrajo la COVID-19 en junio. Dimitió en marzo de 2019 tras 30 años al frente de la nación centroasiática, pero mantiene una destacada presencia en la vida política kazaja.: el presidente de Brasil, de 65 años, y muy escéptico con respecto a una enfermedad que llegó a calificar de "gripecita", dio positivo el 7 de julio y permaneció recluido veinte días. Desde que comenzó la pandemia había desafiado casi a diario al virus circulando por las calles en plena cuarentena, asistiendo a actos públicos sin utilizar mascarilla y abrazando y besando a partidarios sin cuidado alguno.: la presidenta de facto de Bolivia, de 53 años, comunicó el 9 de julio que padecía la enfermedad.: el ex primer ministro italiano, de 84 años, dio positivo por coronavirus el 2 de septiembre tras visitar Cerdeña y permaneció hospitalizado hasta el 14 de ese mes.: el presidente de Guatemala, de 64 años, informó el 18 de septiembre de que había contraído la Covid-19.Desde que comenzó la pandemia algunos líderes que han tenido que aislarse en algún momento ante la duda de si tenían o no la enfermedad o por estar en contacto estrecho con alguien que dió positivo. Este fue el caso, por ejemplo, del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien se autoconfinó en marzo, cuando su esposa contrajo el virus, aunque él no llegó a contagiarse.