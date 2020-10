Keith Richards de lujo

Fue un concierto emblemático: el 15 de diciembre de 1988 Keith Richards y su banda, The X-Pensive Winos, tocaron en el Hollywood Palladium. Fue el penúltimo show de una gira por 12 ciudades de Estados Unidos. Por primera vez, ese legendario show estará disponible como box set de edición limitada además de otros formatos como CD, 2LP vinilo y digital, El lanzamiento oficial de Live At The Hollywood Palladium, a través del sello BMG, será el 13 de noviembre. En ese recital, Richards lideró a su banda intepretando un clásico tras otro, desde canciones de su etapa solista hasta canciones de los Rolling Stones como “Happy” y “Connection”. Los formatos Boxset y digital incluirán 3 temas inéditos: "Little T&A", "You Don’t Move Me" y el hit escrito por Lennon-McCartney "I Wanna Be Your Man".

Keith había reunido el núcleo de esta banda a lo largo de 1987 y 1988 durante las sesiones de "Talk Is Cheap". Para esta gira la formación reunió a varios de los mejores músicos del planeta: el baterista Steve Jordan, el guitarrista Waddy Wachtel, el bajista Charley Drayton, el tecladista Ivan Neville, la cantante Sarah Dash, y Bobby Keys en saxo. Live At The Hollywood Palladium estará disponible como box set especial de lujo envuelto en una réplica de algodón negro de la remera de la gira vendida esa noche junto a un pase VIP satinado, y también incluirá Libro de tapa dura de 40 páginas con el escrito de David Fricke “The Loosest Tight Band You’ve Ever Heard” en el que se incluye una nueva entrevista, además de numerosas fotos inéditas y rarezas de los archivos personales de Keith.