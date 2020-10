Coronavirus: en el AMBA disminuyen los casos pero piden no bajar la guardia

"Observamos una disminución de casos importante, estamos a los niveles de julio. Entre el 24 de agosto y el 30 teníamos un promedio diario superior a los cinco mil casos, y estamos en cuatro mil", aseguró el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, al presentar el último informe sobre la pandemia de Coronavirus. Por su parte, la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila, aseguró que "se inscribieron quince mil futuros docentes para la visita domiciliaria para buscar el acompañamiento y revinculación", de los estudiantes que perdieron contacto y fluidez con la escuela por la cuarentena.

"Hace un mes teníamos 964 camas libres en AMBA (Area Metropolitana de Buenos Aires), hoy 1250. Está bajando la necesidad de utilización de camas en forma constante en las últimas cuatro semanas. En el interior cambia, pero no hay una situación global de desmadre", destacó Gollán en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sanitarista agregó que "el problema está ahora en el interior", donde se registra el 29 por ciento de los casos de la provincia. A pesar de las buenas noticias de la baja sensible en los contagios Gollán aseguró que "en el AMBA tenemos una meseta alta todavía, no podemos relajarnos de golpe".

"Resolvimos el atraso y con recursos públicos. Además de atender dimos una respuesta extraordinaria, más allá de que la prensa quiso hacer algo negativo. A todas las provincias le va a pasar lo mismo porque el sistema carga de esa manera. Todos van a tener que ir haciendo esto, para que los efectores carguen los datos", aseguró el ministro volviendo a la actualización de datos de fallecidos por Covid-19 que fue criticado por la oposición y una parte de los medios. "Hacer política con los fallecidos, es de la calaña más baja que uno puede imaginar. La Provincia transparentó todo. Todos, tarde o temprano, van a tener que mostrar los números", agregó y contrastó la situación con la Ciudad de Buenos Aires al señalar que "CABA no tiene los sistemas informáticos que tenemos en Provincia y tiene que recurrir a los efectores de salud para que carguen los datos. Pusieron gente para hacerlo, pero ya se vienen poniendo al día".

El ministro de Salud hizo un llamado a los intendentes para continuar con las medidas de prevención para evitar los contagios. "Vamos a apelar una y otra vez a la responsabilidad y compromiso de los intendentes, que la enorme mayoría lo hace, de que cuando se les disparen los casos, tomen las medidas para bajar la circulación. Cuando se instala como circulación comunitaria masiva, corrés de atrás. Les volvemos a solicitar que cuiden esto que es central. La provincia va a estar ayudándolos", finalizó.

Por otro lado, la titular de la cartera de Educación apuntó que el programa que acercará profesores y maestros a las casas de los chicos que quedaron lejos del sistema educativo por la pandemia "es una experiencia formativa. Las visitas son dos por semana a seis chicos por docente". A su vez informó que el plan de regreso a clases estaba en consideración del gobierno nacional y una vez que sea aprobado se conformarán mesas de trabajo en los municipios de las que participarán las autoridades locales y gremios puedan reunirse. Vila aclaró que no está en agenda la vuelta de las clases presenciales.

Finalmente, el subsecretario de Coordinación de la Gestión, Agustín Wylder, informó sobre el sistema de fases de la cuarentena. Wylder tomó el lugar del jefe de gabinete, Carlos Bianco, que se aisló preventivamente después de haberse confirmado que tuvo contacto estrecho con un enfermo de coronavirus. Siguiendo el informe de Gollán, el funcionario afirmó que "cinco municipios volvieron a fase 3: Madariaga, Viamonte, Alem, Saladillo, San Nicolás", y agregó que "en Fase 4, son 74 municipios. General Alvear subió, mientras que General Guido y Villegas pasaron de la 5 a la 4".

En cuanto a las nuevas habilitaciones el funcionario anunció que en el AMBA se podrá asistir a actividades religiosas y de culto con presencialidad, no más de veinte personas y no más de una persona cada cuatro metros cuadrados. También se estarán permitidos el rodaje de televisión y producciones audiovisuales con protocolos. Se va a publicar el protocolo de 96 páginas en las próximas horas. Finalmente podrán comenzar a funcionar los talleres en establecimientos culturales y estudios. con los protocolos correspondientes.