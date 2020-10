Twitter prohibió los mensajes que le deseen la muerte a Donald Trump por Covid-19

Twitter comunicó a los usuarios de esa plataforma que no pueden publicar mensajes en los que le desean la muerte al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció el pasado viernes que tanto él como su esposa, Melania Trump, se habían contagiado de coronavirus.



La red social Twitter indicó que los tuits que le deseen la muerte a Trump "tendrán que ser eliminados", apelando de este modo a una norma de "comportamiento abusivo" que está entre las políticas de la empresa.



"No toleramos contenido que desee, espere o exprese un deseo de muerte, lesiones corporales graves o enfermedades mortales contra un individuo o grupo de personas", se explayó Twitter a raíz de los mensajes contra Trump.



En ese sentido, la red social agregó que los tuits que le deseen la muerte al mandatario estadounidense "no están permitidos y deben eliminarse".



Trump había mantenido con Twitter varios rounds, amenanzando con nuevas regulaciones y hasta el cierre de este tipo de empresas, luego de que la red social señalara dos de sus tuits como "engañosos" y los tratara como difusores de información no verificada.