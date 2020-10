Lugones, afuera de la Aprevide mientras avanza su causa por abuso sexual

Juan Manuel Lugones, quien estaba al frente de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) desde la gestión de María Eugenia Vidal, dejó su cargo por el avance de la causa en su contra por abuso sexual. Su reemplazo ya estaría definido y sería anunciado en los próximos días.



Los hechos habrían comenzado a partir de mayo de 2016 y, de acuerdo a lo que figura en la denuncia, continuaron en el tiempo y se tradujeron en maltrato psicológico, agravios hacia el personal femenino en general, manoseos hacia una mujer policía y discriminación salarial con relación al resto del personal.

En septiembre, la fiscal Cecilia Corfield solicitó la elevación a juicio oral de la causa, lo que fue concedido este lunes por el juez Pablo Raele. Esto detonó el despido de Lugones, decisión que fue acompañado por la Coordinadora Sin Fronteras del Fútbol Feminista, la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino y la Coordinadora de Hinchas.

La víctima, cuya identidad no fue revelada para protegerla, declaró: "Un día fuimos a Mar del Plata a un operativo. En un momento nos hace parar en el medio de la ruta y nos dice de sacarnos una foto en la caja de la camioneta donde viajaba él. Cuando yo quiero subir a la caja, siento unas manos en mi cola que me empujan hacia arriba y cuando miro hacia atrás, veo que era Lugones el que lo había hecho. En ese momento le pregunté qué estaba haciendo. Y él me contestó: 'Disculpame, no me di cuenta'. Mis compañeros estaban mirando y me dijeron por qué no le di un cachetazo. Porque era para pegarle un cachetazo".



La mujer también contó que ése fue el punto cúlmine de una serie de acosos y persecuciones que sufrió desde que llegó a la Agencia. En ese marco sostuvo: "Lugones empezó a llamarme de manera descolgada para invitarme a cenar. Con excusas, yo rechazaba la invitación; pero al otro día me tenía que aguantar un trato distinto, con caras de enojo y un trato cortante".

Lugones llegó al cargo en diciembre de 2015 de la mano del ex presidente Mauricio Macri y la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Elecciones mediante, fue ratificado por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Pero cuando le dieron continuidad al frente de Aprevide, la ONG Salvemos al Fútbol criticó la pérdida de “calidad democrática” en los operativos de seguridad que se constató durante su gestión, muy publicitada a partir de la famosa “guerra contra las barras”.

Asimismo, Lugones es abogado y en 2013 se postuló como legislador porteño por el GEN, espacio de Margarita Stolbizer desde donde participó en la investigación por las escuchas ilegales de Macri.